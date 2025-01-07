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Babygirl'deki süt sahnesi gündemde! Müstehcen sahneleri konuşulan Nicole Kidman bakın ne dedi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.01.2025 07:30
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Nicole Kidman ve Harris Dickinson'ın başrolde olduğu ve müstehcen sahneleri gündeme gelen Babygirl filmi bu sefer de süt sahnesiyle adından söz ettiriyor. Nicole Kidman bu konuda da sessiz kalmadı.

Babygirl'deki süt sahnesi gündemde! Müstehcen sahneleri konuşulan Nicole Kidman bakın ne dedi

Nicole Kidman, Harris Dickinson ve Antonio Banderas’ın başrollerinde yer aldığı Babygirl, büyük bir ilgi gördü.

Daha önce çekimlerde tahrik olup ara istediğini söyleyen oyuncu Nicole Kidman'ın müstehcen sahneleri de çok konuşuldu.

Nicole Kidman'ın yeni filmi Babygirl, bir dizi müstehcen seks sahnesi nedeniyle çok konuşuldu. Şimdi ise süt sahneleri gündemde. Nicole'ün canlandırdığı Romy karakterinin yere çömeldiği ve Samuel'in de onun dudağından sütü emdiği görülüyor.

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Ve şaşırtıcı bir şekilde, süt içeren beklenmedik tek sahne bu değil; Romy bir başka sahnede de baştan çıkarıcı bir şekilde bir bardak sütü içiyor.

Süt sahneleri, filmin vizyona girmesinden bu yana internette çok konuşuluyor. Nicole Kidman, filmdeki seks sahnelerinde sütün tekrar tekrar kullanılmasına değindi ve bunun ilişkinin simgesi olduğunu söyledi.

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Yakın zamanda Hits Radio'ya verdiği bir röportajda, "Süt, kurabiye ve tüm bu duyusal şeyler güç mücadelesinde kullanılıyor" açıklamasını yaptı.

Avustralyalı yıldız, artık kötü şöhretli bar sahnesini çekerken yaklaşık 16 bardak süt içmek zorunda kaldığını da açıkladı.

Çekimlerde tahrik olduğunu itiraf etmişti! Şimdi de... Çekimlerde tahrik olduğunu itiraf etmişti! Şimdi de...

BABYGİRL KONUSU

Film, Kidman’ın canlandırdığı Romy adlı karakterin hikayesi etrafında dönüyor. Romy, başarılı bir teknoloji şirketinin CEO'su olan işkolik bir kadındır ve yaklaşık 20 yıldır evli olduğu tiyatro yönetmeni Jacob (Banderas) ile sıradanlaşmış bir evlilik hayatı sürmektedir. Çiftin arasındaki cinsellik ise zamanla tekdüze bir hale gelmiştir. Romy, gizli fantezilerini gerçekleştirebilmek için şirketteki genç stajyer Samuel (Dickinson) ile yasak bir ilişki yaşamaya başlar.

Babygirl, güç ve iktidar suistimalleri gibi tartışmalı temaları cesur bir şekilde ele alırken, aynı zamanda cinsellik, ilişki dinamikleri ve bireysel arzular üzerine derinlemesine bir inceleme yapıyor. Yönetmen, filmde karakterlerin duygusal ve fiziksel sınırlarını sorgularken, seyirciyi de bu karmaşık ilişki ağına çekiyor.

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Nicole Kidman
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