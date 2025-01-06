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Babygirl filmindeki müstehcen sahneleriyle konuşulan Nicole Kidman'a bir bakan bir daha baktı! "Altın Küre için yeni yüz"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
06.01.2025 10:38
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Babygirl filmindeki müstehcen sahneleriyle ve açıklamalarıyla adından söz ettiren Nicole Kidman Altın Küre tarzı ve yaşına rağmen gergin yüzüyle dikkat çekti. Sosyal medyada oyuncunun geceye özel botoks yaptırmış olabileceği konuşuldu.

Babygirl filmindeki müstehcen sahneleriyle konuşulan Nicole Kidman'a bir bakan bir daha baktı! "Altın Küre için yeni yüz"

Nicole Kidman, 2025 Altın Küre Ödülleri'ne iddialı bir seçimle katıldı. 57 yaşındaki oyuncu, Balenciaga imzalı cesur bir elbiseyle incecik vücudunu sergileyerek dikkatleri üzerine topladı.

Sırtı açık olan elbise, hafif bir yan göğüs dekoltesi ve son derece kaslı sırtını da gözler önüne serdi. Avustralyalı yıldız, Beverly Hilton otelinin kırmızı halısında poz verirken büyüleyici bir görünüm sergiledi.

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Şıklığını zarif elmas ve safir damla küpelerle süsleyen Kidman, boyunu daha da uzun gösteren topuklu ayakkabılarla tarzını pekiştirdi.

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Babygirl filmiyle En İyi Kadın dalında aday gösterilen Nicole Kidman, yine gergin ve kırışıksız yüz hatlarıyla dikkat çekti; makyajı ise görünümünü daha da vurguladı.

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Bazı dikkatli gözlü hayranlar, Nicole'un genç görünümünü nasıl koruduğunu merak ederek, ünlü oyuncunun estetik işlemlerden, botoks ve dolgu gibi kozmetik prosedürlerden faydalanıyor olabileceğini öne sürdü. Bir kullanıcı, “Nicole’ın Globes ve Oscar için yeni bir yüzü var” derken, bir diğer kullanıcı ise “O, görünüşü üzerinde büyük zaman harcıyor olmalı” yorumunu yaptı.

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Bazı kişiler ise, Nicole’un yüzünün hiç hareket etmediğini belirterek, ona estetik müdahaleleri bırakması için çağrıda bulundu.

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Nicole Kidman
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