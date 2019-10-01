Mynet Trend

Bacakları ters doğan kaplumbağanın yürümesini sağladı

Betül Kurucu Betül Kurucu
VİDEO  | 01.10.2019 09:57 | Son Güncelleme

ABD’de omurga deformasyonu olan insanlar için tıbbi cihazların satışını yapan Randy Betz Jr., bir arkadaşının ona getirdiği ve omurga deformasyonu olan küçük kaplumbağanın alt kabuğuna oyuncak kaykay tekerleği yapıştırarak tekrar yürümesini sağladı.

Delaware eyaletinde yaşayan Betz, arkadaşının getirdiği, yumurtadan yeni çıkmış ve omurga deformasyonu olan küçük kaplumbağanın yürümesini sağladı. ABD medyasına konuşan Betz, arkadaşının kaplumbağayı getirdiğini ve bir çözüm bulamazsa, onu ötenazi yapacağını söyledi. Kaplumbağayı inceleyen Betz, ön bacaklarının ve yüz kısmının sağlıklı olduğunu, ancak sırt kısmında kabuğun kıvrılarak bacaklarının ters bir şekilde yukarı doğru dönmüş olduğunu gördü.

Ardından aklına fikir gelen Betz, adını Helix koyduğu kaplumbağanın yürümesini sağlamak için en yakın oyuncakçıya giderek küçük kaykay oyuncaklarını satın aldı ve kaykayın ön tekerleklerini çıkararak Helix’in alt kabuğuna yapıştırdı. Bu sayede yürümeye başlayan Helix’in görüntüleri ve fotoğrafları sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Küçük kaplumbağanın adına açılmış, ‘helixwheels’ adlı Instagram hesabını ise 53 bin kişi takip ediyor. (DHA)

Turistlere uyarı: Oraya sakın girmeyin Turistlere uyarı: Oraya sakın girmeyin
Korkunç kaza! Yolcular, yola fırladıKorkunç kaza! Yolcular, yola fırladı
Dehşet anları kamerada! Alkollü sürücü, anne ve kızını ezdiDehşet anları kamerada! Alkollü sürücü, anne ve kızını ezdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kaplumbağa abd

En Çok Okunan Trend Haberler

Durdurulamıyorlar! 'Derenin içinde de varlar'

Durdurulamıyorlar! 'Derenin içinde de varlar'

Buket Aydın'dan Kıraç'a sert tepki: Cahilce açıklamalar...

Buket Aydın'dan Kıraç'a sert tepki: Cahilce açıklamalar...

Karın ağrısı şikayetiyle ameliyata alınmıştı! '17 yıllık doktorum, böylesini görmedim'

Karın ağrısı şikayetiyle ameliyata alınmıştı! '17 yıllık doktorum, böylesini görmedim'

Seksenler böyle geri dönüyor! İşte ilk fragman

Seksenler böyle geri dönüyor! İşte ilk fragman

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da korkutan görüntü

İstanbul'da korkutan görüntü

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yolcular dehşeti yaşadı! O anlar kamerada

Yolcular dehşeti yaşadı! O anlar kamerada

Damada düğün eziyeti!

Damada düğün eziyeti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kamerayı fark edince... Pes dedirten görüntü

Pes dedirten görüntü!

Dehşet anları kamerada: Yolcular takla atan minibüsten yola savruldu

Korkunç kaza! Yolcular, yola fırladı

Trabzon'da alkollü sürücü, anne ve kızını böyle ezdi

Dehşet anları kamerada! Alkollü sürücü, anne ve kızını ezdi

Antalya'da paraşütün ipleri kopunca 750 metreden denize böyle düştüler

İpler koptu! 750 metrede korku dolu anlar

Havada panik anları: Uçağın motor kapağı açıldı

Yolcu uçağında korku dolu anlar

Antrenman yaparken ölümden döndüler

Antrenman yaparken ölümden döndüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.