SPOR

Bacary Sagna, Montreal Impact'te

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 09.08.2018 10:43 | Son Güncelleme

Amerikan Birinci Futbol Ligi ekibi Montreal Impact, Fransız sağ bek oyuncusu Bacary Sagna'yı transfer etti.

Bacary Sagna, Montreal Impact'te

Montreal Impact Kulübü, 35 yaşındaki Sagna ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Sagna

Kariyerine ülkesinde Auxerre'de başlayan tecrübeli futbolcu, İngiltere'nin Arsenal ve Manchester City ile İtalya'nın Benevento takımlarında top koşturdu. Geçen sezon Benevento'da 13 maça çıkan Sagna, bir gol attı.

PARTNERSıfır makyaj Merve!Sıfır makyaj Merve!
Dünya devi bombayı patlattıDünya devi bombayı patlattı
Real Madrid kazandı, Barcelona kaybettiReal Madrid kazandı, Barcelona kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bacary sagna montreal impact

En Çok Okunan Haberler

Gelinin kelime oyunu nikah memurunu masadan kaldırdı

Gelinin kelime oyunu nikah memurunu masadan kaldırdı

Zorla evlilik iddiası: Beni kandırdı, bizi boşayın

Zorla evlilik iddiası: Beni kandırdı, bizi boşayın

F.Bahçe'den ayrılıp 2. Lig'e gitti!

F.Bahçe'den ayrılıp 2. Lig'e gitti!

Mustafa Cengiz'den skandal açıklama!

Mustafa Cengiz'den skandal açıklama!

Süper Lig'i karıştıracak açıklama!

Süper Lig'i karıştıracak açıklama!

Mehmet Aurelio'dan sürpriz transfer!

Mehmet Aurelio'dan sürpriz transfer!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bacary Sagna, Montreal Impact'te

Bacary Sagna, Montreal Impact'te

Dünya devi bombayı patlattı

Dünya devi bombayı patlattı

Real Madrid kazandı, Barcelona kaybetti

Real Madrid kazandı, Barcelona kaybetti

Feyenoord 6 - 5 PSV Eindhoven

Feyenoord 6 - 5 PSV Eindhoven

Ahmed Musa Al Nassr’a transfer oldu

Ahmed Musa Al Nassr’a transfer oldu

Moussa Sow milli takımı bıraktı

Moussa Sow milli takımı bıraktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.