Bacary Sagna, Montreal Impact'te

Montreal Impact Kulübü, 35 yaşındaki Sagna ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kariyerine ülkesinde Auxerre'de başlayan tecrübeli futbolcu, İngiltere'nin Arsenal ve Manchester City ile İtalya'nın Benevento takımlarında top koşturdu. Geçen sezon Benevento'da 13 maça çıkan Sagna, bir gol attı.

