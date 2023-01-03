Bad Boys: Her Zaman Çılgın filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Will Smith'in yer aldığı Bad Boys: Her Zaman Çılgın bu akşam TV'de

Bad Boys: Her Zaman Çılgın televizyon seyircileri ile buluşacak. Yönetmenliğini Adil El Arbi ve Bilall Fallah, yapımcılığını Bill Bannerman'ın üstlendiği Bad Boys: Her Zaman Çılgın eğlence ve aksiyon dolu sahneleriyle dikkat çekiyor. İşte Bad Boys: Her Zaman Çılgın filmi hakkında merak edilenler...

BAD BOYS: HER ZAMAN ÇILGIN KONUSU NEDİR?

Serinin 3. filminde kahramanlarımız Mike ve Marcus bu sefer uyuşturucu patronu Armando Armas'ı yakalamak için mücadele edeceklerdir. Kötü çocuklar bile bir gün büyür. Miami polisi Marcus, fazlasıyla hak ettiği emekliliğine hazırlanmaktadır. Ama ortağı Mike acımasız bir uyuşturucu karteli tarafından hedef alınır. Mike'ın hayatını tehlikeye atan bir durum oluşur ve Marcus göreve geri dönmek zorunda kalır.

BAD BOYS: HER ZAMAN ÇILGIN OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Will Smith - Mike

Martin Lawrence - Marcus Burnett

Vanessa Hudgens - Kelly

Alexander Ludwig - Dorn

Charles Melton - Rafe



