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Kediniz böyle uyuyorsa dikkat: Sebebi açıklandı!

Kedilerin uyurken patilerini ve burunlarını vücutlarına doğru çekerek kıvrılması, en sık görülen uyku pozisyonlarından biri. Sevimli görüntüleriyle dikkat çeken bu pozisyonun arkasında ise önemli nedenler bulunuyor. Kediler bu şekilde hem vücut sıcaklıklarını koruyor hem de kendilerini dış etkenlere karşı güvende hissediyor.

Kediniz böyle uyuyorsa dikkat: Sebebi açıklandı!
Çiğdem Berfin Sevinç

Kedilerin top şeklinde kıvrılarak uyumasının en önemli nedenlerinden biri vücut sıcaklıklarını korumak. Bacaklarını gövdelerinin altına çeken, sırtlarını C şeklinde büken ve kuyruklarını vücutlarına dolayan kediler, bu sayede vücut ısılarını muhafaza ediyor.

Bazı kediler uyurken kuyruklarını burunlarının üzerine de kapatıyor. Bunun nedeni ise burun bölgesini soğuktan korumak. Kedinin ne kadar sıkı kıvrıldığı da ortamın sıcaklığı hakkında ipucu verebiliyor. Daha sıkı bir şekilde top haline gelen kediler üşüyor olabilir.

Kediniz böyle uyuyorsa dikkat: Sebebi açıklandı! 1

KENDİLERİNİ GÜVENDE HİSSETMELERİNİ SAĞLIYOR

Kedilerin kıvrılarak uyumasının bir diğer nedeni ise kendilerini koruma içgüdüsü. Doğal yaşamda uyku sırasında savunmasız kalan kediler, karın gibi hassas bölgelerini korumak için bu pozisyonu tercih ediyor.

Bacaklarını gövdelerine çekerek uyuduklarında karın bölgelerini dış etkenlere karşı daha iyi koruyabiliyorlar. Bu pozisyon aynı zamanda kendilerini daha sakin ve güvende hissetmelerine yardımcı oluyor.

Kediniz böyle uyuyorsa dikkat: Sebebi açıklandı! 2

KEDİNİZ BÖYLE UYUYORSA DİKKAT!

Kedilerin kıvrılarak uyuması genellikle doğal ve endişe gerektirmeyen bir davranış. Ancak normalden çok daha sıkı şekilde kıvrılmaları veya evin kuytu köşelerinde saklanarak uyumaları bazı durumlarda sağlık sorunlarının işareti olabilir.

Özellikle iştahsızlık, dokunulmak istememe ve tuvalet alışkanlıklarında değişiklik gibi belirtiler de görülüyorsa veteriner hekime başvurulması gerekiyor. Tek başına kıvrılarak uyumak hastalık belirtisi olarak değerlendirilmemeli.

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Anahtar Kelimeler:
kedi
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