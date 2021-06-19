Bade İşçil'den Ekrem İmamoğlu'na çöp mesajı

Bade İşçil, Büyükada'da yaşayan annesi Kadriye Gündüz'ün yanına gitti. Oyuncu, önce ağaca çıkıp, dut topladı. Dutları ağaçtan toplayıp, yediği anları Instagram'dan paylaşan İşçil, "Adamın dutları olmuş" diye yazdı.

İşçil, daha sonra gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Çöplerin biriktiğini ve toplanmadığını gören oyuncu, İstanbul Büyükşehi Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na mesaj gönderdi.

Çöplerin fotoğrafını Instagram'dan yayınlayan İşçil, "Ama bu güzelliklere bu görüntüler yakışmamış. Yazık, "Burada bugün grev mi var?" dedim ama insanları, "Yok belediyede çöp toplayacak adam yokmuş, ondan" diyor. Belli bu sene denize girilmeyecek adalarda, ama yolda da yürünecek gibi değil" diyerek, Ekrem İmamoğlu'nu etiketledi.





