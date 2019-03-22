Kozmetik sektörünün vazgeçilmezi olan badem yağı, tekli doymamış yağ asitleri içerir. Sağlıklı yapısı sayesinde kalp dostudur. İçeriğindeki omega sayesinde kalp krizi riskini en aza indirir. Bu sebeple tıbbı amaçla da kullanılabilir. Cilt bakımından kolesterole kadar faydası dokunan mucizevi yağın diğer etkileri ise;

Badem yağı gerçekten sakal çıkarır mı?

Kalbimizden tırnağımıza kadar koruyucu! Cilt bakımında mucizeler yaratan tatlı badem yağı, birçok kozmetik firmasının tercihidir. Değerli yağ asitlerini içinde barındır. A, B ve E vitaminleri yönünden güçlüdür. 2007 yılında yapılan bir araştırma sonucu UV ışınlarının yarattığı hasarlara karşı etkili olduğu ortaya konmuştur.

Kıl köklerini güçlendirir Güçlü vitamin içeriği sayesinde saç ve sakal üzerinde etkilidir. Sakal problemi yaşayan erkeklere tatlı badem yağı tavsiye edilir. Siz de faydalanmak istiyorsanız bunun için ıslattığınız sakalınızı tarayın. Yaklaşık bir yemek kaşığı kadar badem yağını kıl köklerine masaj yaparak yedirmeye başlayın. Ardından tekrar tarayın. Bir saat boyunca bu şekilde bekleyin ve ardından yıkayın. Haftada bir kez işlemi tekrarlayın. Bu yöntem kıl köklerini güçlendirerek yeni kılların çıkmasına yardımcı olur.

Yüzü nemlendirir ve ciltteki kepeği giderir Kurumuş ciltler için doğal bir nemlendiricidir. Günlük olarak sadece 2 damla badem yağı kullanın ve temiz cilde masaj yapın. Cildiniz nemlendikten sonra cilt kepeği de otomatik olarak ortadan kalkar.

Göz altı morluklarına veda edin İçindeki E vitamini ve omega-6 yağ asitleri, göz altında oluşan koyu halkalarla savaşır. Bunun için 2 damla badem yağı ile göz altı halkasının etrafını hafif bir şekilde masaj yaparak ovun. Düzenli kullandığınızda etkisini göreceksiniz.

Bağırsakları temizler Kolonlar üzerine etkisi vardır. Sindirim problemi yaşıyorsanız bunun için akşam yatmadan önce ılık süte birkaç damla tatlı badem yağı damlatın. Haftada 3 kez bu şekilde süt tüketebilirsiniz.