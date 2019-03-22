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Badem yağı gerçekten sakal çıkarır mı?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 22.03.2019 17:07 | Son Güncelleme

Badem çekirdeğinden elde edilen bu kıymetli yağ, düzenli ve doğru kullanıldığında birçok konuda bizlere yardımcı olabiliyor. Özellikle saç ve sakal konusunda sorunlar yaşayanların bir numaralı destekçisi! Peki badem yağı nasıl kullanılır?

Kozmetik sektörünün vazgeçilmezi olan badem yağı, tekli doymamış yağ asitleri içerir. Sağlıklı yapısı sayesinde kalp dostudur. İçeriğindeki omega sayesinde kalp krizi riskini en aza indirir. Bu sebeple tıbbı amaçla da kullanılabilir.

Cilt bakımından kolesterole kadar faydası dokunan mucizevi yağın diğer etkileri ise;

Badem yağı gerçekten sakal çıkarır mı?

Kalbimizden tırnağımıza kadar koruyucu!

Kalbimizden tırnağımıza kadar koruyucu!
Cilt bakımında mucizeler yaratan tatlı badem yağı, birçok kozmetik firmasının tercihidir. Değerli yağ asitlerini içinde barındır. A, B ve E vitaminleri yönünden güçlüdür. 2007 yılında yapılan bir araştırma sonucu UV ışınlarının yarattığı hasarlara karşı etkili olduğu ortaya konmuştur.

Kıl köklerini güçlendirir

Kıl köklerini güçlendirir
Güçlü vitamin içeriği sayesinde saç ve sakal üzerinde etkilidir. Sakal problemi yaşayan erkeklere tatlı badem yağı tavsiye edilir. Siz de faydalanmak istiyorsanız bunun için ıslattığınız sakalınızı tarayın. Yaklaşık bir yemek kaşığı kadar badem yağını kıl köklerine masaj yaparak yedirmeye başlayın. Ardından tekrar tarayın. Bir saat boyunca bu şekilde bekleyin ve ardından yıkayın. Haftada bir kez işlemi tekrarlayın. Bu yöntem kıl köklerini güçlendirerek yeni kılların çıkmasına yardımcı olur.

Yüzü nemlendirir ve ciltteki kepeği giderir

Yüzü nemlendirir ve ciltteki kepeği giderir
Kurumuş ciltler için doğal bir nemlendiricidir. Günlük olarak sadece 2 damla badem yağı kullanın ve temiz cilde masaj yapın. Cildiniz nemlendikten sonra cilt kepeği de otomatik olarak ortadan kalkar.

Göz altı morluklarına veda edin

Göz altı morluklarına veda edin
İçindeki E vitamini ve omega-6 yağ asitleri, göz altında oluşan koyu halkalarla savaşır. Bunun için 2 damla badem yağı ile göz altı halkasının etrafını hafif bir şekilde masaj yaparak ovun. Düzenli kullandığınızda etkisini göreceksiniz.

Bağırsakları temizler

Bağırsakları temizler
Kolonlar üzerine etkisi vardır. Sindirim problemi yaşıyorsanız bunun için akşam yatmadan önce ılık süte birkaç damla tatlı badem yağı damlatın. Haftada 3 kez bu şekilde süt tüketebilirsiniz.

Diyabete karşı savaşır

Diyabete karşı savaşır
Purdue Üniversitesi’nde yapılan araştırmalar sonucunda sabah kahvaltıda badem yağı tüketenlerin insülin üretiminin arttığı belirlenmiştir. Böylelikle badem ve badem yağı diyabete karşı koruma sağlar ve kan şekerleri değerini düzene sokar.
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