Badminton nedir, nasıl oynanır?

Sporda modernleşme süreci genel olarak geleneksel sportif aktivitelerin belirli kurallarla organizasyonel hale getirilmesidir. Modern spor hem ekipman hem de spor anlayışının revize edildiği birçok branşın üzerine kuruludur. Yenilenen veya üretilen branşlar genel olarak rekabetçilik ve atletik mücadelenin ön planda tutulması arzusunda şekillenmektedir. Bu konuda 19.yy sonlarında birçok geleneksel sportif materyaller revize edilmiş ve 20. yüzyıl süresince geliştirilmiştir. Badminton da bu sınıfa üye köklü ve olimpik bir branştır.

Badminton nedir?

Badminton, raket ve "tüytop" adı verilen konik şekilli bir topla oynanan tenis benzeri bir spordur. Badminton, kapalı salonlarda veya açık sahalarda oynanabilmektedir. Badminton tarihi milat öncesi Çin ve Hindistan'a dek uzanmaktadır. Modern anlamda geliştirilmesi ise 1870 yılında Hindistan'dan dönen İngiliz Subaylarının oyunu ülkelerine taşımalarıyla olmuştur. Badminton ismi de oyunun kurallı olarak ilk kez geliştirildiği "Badminton Yurt Evinden" alınmaktadır.

Olimpik bir spor olması resmi olarak "1992 Barselona Olimpiyatları'nda" tescillenmiştir. Badminton tekler veya çiftler formatında oynanır. Çiftler karma veya aynı cinsiyet grubu olarak ikiye ayrılır.

Badminton odaklanma ve tempo gerektiren dinamik bir branştır. Vücut ve zihin koordinasyonu son derece önemlidir. Badminton topu, tenis ve türevi branşlardan farklı olarak ucu tüylü bir yapıdadır. Bu özelliği ile topa vuruşların keskin ve dikkatli yapılması gerekir. Badmintonda vuruşlar aerodinamik yasalarının zorlayıcılığı altında gerçekleşir. Bu sebeple diğer net içeren (file) branşlardan ayrıldığı gibi kapalı ve açık salonda oynanması da farklı stratejiler gerektirmektedir.

Badminton nasıl oynanır?

Badminton sahaları tekler ve çiftlerde farklı büyüklere sahiptir. File uzunluğu ise genellikle 1.55mt uzunluğundadır. Badminton maçları federasyon seviyesinde 3 setten 2'sini alanın kazandığı maçlar üzerinden oynanmaktadır. Her sette 21 sayı mevcuttur. Setleri kazanmak için ardışık 2 farka ulaşmak gerekir. Eğer durum 20-20 ise set uzar. Ancak 29-29 eşitlik durumundan sonra 30. sayıya ulaşan taraf seti kesin olarak kazanır.

Oyundaki amaç tüy topu file üzerinden rakip sahaya göndererek kurallar çerçevesinde turun (ralli) sonlanmasını sağlamaktadır. Yani her rally rakip sahada sonlanmalı veya rakip oyuncu ralli içerisinde bir hata yapmalıdır. Her ralli 1 puana eşittir. Turlar set atışları ile başlar. Servisi atan ve karşılayan oyuncuların; çapraz servis bölgelerinde durarak, ayakları çizgiye basmadan ve raketin topa temas anında bel hizasının aşağısında tutmaları gerekir.

Servis bölgesi oyuncuların mevcut setteki sayılarına göre belirlenir. Servis atan oyuncunun sayısı çift ise sağ ve tek ise sol servis bölgesinden atışını yapar. Servis hakkı veya saha seçimi ise maç başındaki kura atışı ile belirlenmektedir. Öte yandan set aralarında ilk setle ikinci set arasında 60 saniye ve 2.set ile 3.set arasında 2 dakikalık mola verilmektedir.

Badmintonda sayı nasıl kazanılır?

Badmintonda turlar sayı kazanımıyla sonuçlanır. Sayı kazanımı için taraflardan birisinin ralli hatası yapması gerekir. Bu tur içerisinde topu karşılamanın yeterli olmadığı durumları da içermektedir. Badminton kuralları turun sonlanmasını düzenler. Ralli sırasında topun saha çizgileri dışına düşmesi, fileye takılması, file altından geçmesi veya saha içine değmeden yere düşmesi doğrudan vuruşla ilgili hatalardır ve rakibin sayı kazanmasına sebep olur.

Ayrıca bir oyuncunun fileye/direğe dokunması, topun vücuda/kıyafete çarpması, tek karşılamada yapılan çoklu vuruşlar veya rakibin sahasına file altından müdahale edilmesi de hata olarak değerlendirilir ve rakibe sayı olarak yazılır.