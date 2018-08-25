Badou Ndiaye'den heyecan yaratan Galatasaray paylaşımı!

Galatasaray'ın uzun süredir transfer etmek için uğraştığı Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye, sosyal medya hesabından Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıracak bir paylaşım yaptı.

Galatasaray'ın kısa süre içerisinde resmi açıklama yapması bekleniyor.

İşte Ndiaye'nin Twitter hesabından yaptığı o paylaşım:





