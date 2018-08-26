Badou Ndiaye Galatasaray'a dönmek için her şeyi yaptı!

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 16 milyon euro karşılığında Galatasaray'dan Stoke City'ye transfer olan Ndiaye, sezon sonunda küme düşme üzüntüsü yaşamıştı. G.Saray'daki eski takım arkadaşlarıyla irtibatını kesmeyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, 1 sezon kiralık olarak Sarı-Kırmızılı formayı giymek için her şeyi yaptı.

Stoke City Menajeri, Senegalli futbolcunun idmana çıkmadığını söylemişti. Ndiaye'nin ayrılmak için yaptıkları bununla sınırlı kalmadı. Neşeli ve pozitif tavırlarıyla tanınan yıldız oyuncu, sezon içinde takım arkadaşları ve teknik heyetle iyi ilişkilere sahipti.

SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ

Ancak G.Saray'ın yaptığı ilk kiralama teklifinin ardından Stoke City zorluk çıkarınca işler değişti. Antrenmana çıkmayan Badou Ndiaye, aynı zamanda sessizliğe gömüldü. Kimseyle konuşmadı ve ayrılmak istediğini açıkça ortaya koydu. Böylece Stoke City Kulübü'nün onu Galatasaray'a yollamaktan başka bir çaresi kalmadı.

Galatasaray, akşam saatlerinde Badou Ndiaye'nin kiralanması konusunda Stoke City ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Böylece uzun süren bekleyiş mutlulukla sonuçlandı. Senegalli futbolcu için 1 milyon euro kiralama bedeli ödeneceği iddia edildi. Böylelikle orta sahanın göbeğinde Fernando-Ndiaye ikilisi yeniden buluşmuş olacak. Aslan'ın orta alandaki savunma direnci de iyice artacak.

(Akşam)

