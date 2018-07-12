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Badou Ndiaye'nin menajeri: G.Saray'ın bekleyişi mutlu sonla sonuçlanabilir

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.07.2018 18:29 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Badou Ndiaye için flaş bir açıklama geldi. Badou Ndiaye'nin menajeri William D'Avilla, Ndiaye'nin Galatasaray'a transferinin mutlu bir şekilde sonuçlanabileceğini söyledi.

Badou Ndiaye'nin menajeri: G.Saray'ın bekleyişi mutlu sonla sonuçlanabilir

2017-2018 sezonunun devre arasında Galatasaray'dan Stoke City'e transfer olan ve sezon sonunda küme düşen Ndiaye Galatasaray'a dönmek istiyor.

Senegalli oyuncunun temsil haklarını elinde bulunduran William D'Avilla, Radyospor'dan Özgür Sancar'a yaptığı açıklamada, "Ndiaye İngiltere'de kalmak istiyordu ama bir takımla anlaşamadı. Galatasaraylı taraftarların bekleyişi mutlu bir şekilde sonuçlanabilir" dedi.

Badou Ndiaye, Galatasaray'dan 16 milyon euro bonservis karşılığında Premier Lig'in yolunu tutmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Badou N'diaye

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