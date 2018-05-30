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Badou Ndiaye'nin menajerinden Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe açıklaması

İNGİLTERE HABERLERİ  | 30.05.2018 17:35 | Son Güncelleme

Devre arasında Galatasaray'dan Stoke City'e düşen Badou Ndiaye için menajeri William D'avilla'dan önemli açıklamalar geldi. William D'avilla, "Evet Galatasaray'a dönmesi mümkün ama Fenerbahçe ya da Beşiktaş olmaz diyemem" diye konuştu.

Badou Ndiaye'nin menajerinden Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe açıklaması

William D'avilla, Ndiaye'nin Galatasaray'a dönmesinin mümkün olduğunu söylerken transfer için tarih verdi. İlk olarak "Galatasaray'a dönmeyi düşünüyor mu?" sorusunu cevaplandıran D'avilla, "Evet, tabii ki mümkün" yanıtını verdi.

TRANSFER İÇİN TARİH VERDİ
Badou'nun Şampiyonlar Ligi gibi büyük platformlarda oynamak istediğini ifade eden D'avilla, "Badou böyle meydan okumaları seviyor. Stoke City'den ayrılma hakkına sahip. Galatasaray önemli opsiyonlardan bir tanesi. Sezon yeni bittiği için somut bir şey söylemek mümkün değil. 2 hafta içerisinde daha net konuşabilirim. Ama gözüken transferi Dünya Kupası'ndan sonra yapacak" diye konuştu

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'A AÇIK KAPI
Senegalli orta sahanın Stoke City'den kesinlikle ayrılacağını belirten D'avilla, Beşiktaş ve Fenerbahçe iddiaları için de "Stoke City'den ayrılacak çünkü Championship'e düştüler. Sözleşmesi devam ediyor. O yüzden ayrılığı bonservisiyle ya da kiralık olabilir. Başta Premier Lig olmak üzere İtalya, İspanya, Almanya ve Türkiye'den ilgilenen kulüpler var. Elbette Galatasaray'ı hala çok seviyor ama diğer seçenekleri de görmemiz lazım. Fenerbahçe ya da Beşiktaş olmaz diyemem. Bu tamamen kulüplerin bizle ve Stoke City'le yapacakları pazarlığa bağlı. Finansal Fair-Play gibi konular var. Biz onun için en iyisi neyse onu tercih edeceğiz" ifadelerini kullandı. (Ajansspor)

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Anahtar Kelimeler:
Badou N'diaye Galatasaray Beşiktaş Fenerbahçe

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