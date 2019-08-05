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Badou Ndiaye'nin Monaco'ya transfer olmak üzere olduğu iddia edildi

FRANSA HABERLERİ  | 05.08.2019 14:30 | Son Güncelleme

Badou Ndiaye hakkında bir iddia ortaya atıldı. Seneglali futbolcunun Galatasaray'a yeniden transferi de konuşulurken oyuncu hakkında Monaco iddiası geldi. Stoke City'den ayrılmak isteyen futbolcunun Fransız ekibiyle görüşmelerde aşama kaydettiği belirtildi.

Badou Ndiaye'nin Monaco'ya transfer olmak üzere olduğu iddia edildi

Galatasaray'da yeniden kiralanması da gündeme gelen fakat teknik ekibin onay vermediği Badou Ndiaye için Fransa'dan Monaco devreye girdi.

Stoke City'den ayrılması beklenen Senegalli yıldızın Monaco ile anlaşma aşamasına geldiği belirtildi. Yahoo Sports France'dan Manu Lonjon'un haberine göre Ndiaye'ye Monaco dışında Rennes, Lille ve Everton da talip.

Stoke City'nin 16 milyon euro karşılığında Galatasaray'dan transfer ettiği Ndiaye, geçtiğimiz yıl sarı kırmızılılarda kiralık olarak forma giydi. Senegalli futbolcu Galatasaray'da 33 resmi maçta 3 gol, 6 asistle oynadı.

manu

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Anahtar Kelimeler:
Badou N'diaye monaco

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