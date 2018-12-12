Badou Ndiaye'nin Türkiye'ye getirdiği iki futbolcu Diyarbakırspor ile anlaştı

Ndiaye'nin formasını giydiği Galatasaray için Türkiye'ye çağırdığı ve bir süre sarı-kırmızılı takımla idmanlara da çıkan ancak teknik heyet tarafından yetersiz görülen stoper İbrahima Ciss ve forvet oyuncusu Liman Buadiane, Diyarbakırspor ile anlaştı. Senegalli stoper Ciss ve forvet Buadiane, Türkiye'deki büyük bir takıma transfer olmak için Diyarbakırspor'da büyük çaba harcayacaklarını söyledi. Diyarbakırspor Kulüp Başkanı Şeyhmus Akyıl ise 2 futbolcunun transferinde büyük katsı olan Ndiaye'ye teşekkür etti.

Diyarbakırspor Kulüp Başkanı Şeyhmus Akyıl, 2004 yılında Diyarbakırspor'da yöneticilik yapan Aydın İldiz aracılığıyla söz konusu futbolcularla temas kurduklarını belirterek, "Bu iki kardeşimiz Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Ndiaye'nin aracılığıyla Galayasaray'a gelmişlerdi. Bir süre Galatasaray ile antrenmanlara çıkmış ama onları yeterli bulmamışlardı. Eski yöneticimiz Aydın İldiz beni arayarak durumu anlattı. Ndiaye'nin bu futbolcuları Diyarbakırspor'a almamız durumunda masraflarını kendisinin ödeyeceğini iletti. Biz de aldık, Diyarbakır'a getirdik. Adamlar çok iyi futbolcular. Ndiaye ve Aydın beye katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Biz de burada bu iki kardeşimize gözümüz gibi bakacağız. Buradaki bütün masraflarını biz karşılayacağız. Alacaklarını ise Ndiaye menajerleriyle konuşup halletmiş. İnşallah bu kardeşimiz sezon sonunda hedefe ulaştıracak" dedi.