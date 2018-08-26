Badou Ndiaye Pazartesi İstanbul'a gelecek ve Alanyaspor maçını tribünden izleyecek!

Galatasaray'ın Stoke City'den 1 yıllığına kiraladığı eski oyuncusu Badou Ndiaye'nin geliş tarihi belli oldu.
Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Senegalli orta saha yarın İstanbul'a gelecek.
Ndiaye, Sarı-Kırmızılılar'ın yarın 21.45'te Aytemiz Alanya ile Türk Telekom Stadı'nda oynayacağı maçı tribünde izleyecek.
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