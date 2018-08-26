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Badou Ndiaye Pazartesi İstanbul'a gelecek ve Alanyaspor maçını tribünden izleyecek!

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.08.2018 15:25 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre Galatasaray'ın Stoke City'den kiraladığı eski oyuncusu Badou Ndiaye'nin yarın İstanbul'a gelecek. Senegalli orta saha, Alanyaspor maçını tribünden izleyecek.

Badou Ndiaye Pazartesi İstanbul'a gelecek ve Alanyaspor maçını tribünden izleyecek!

Galatasaray'ın Stoke City'den 1 yıllığına kiraladığı eski oyuncusu Badou Ndiaye'nin geliş tarihi belli oldu.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Senegalli orta saha yarın İstanbul'a gelecek.

Ndiaye, Sarı-Kırmızılılar'ın yarın 21.45'te Aytemiz Alanya ile Türk Telekom Stadı'nda oynayacağı maçı tribünde izleyecek.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Badou N'diaye

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