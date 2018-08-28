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Badou Ndiaye resmen Galatasaray'da

GALATASARAY HABERLERİ  | 28.08.2018 19:50 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Galatasaray, Badou Ndiaye'yi Stoke City'den 750 bin Euro bedelle kiraladığını açıkladı. 17 numaralı formayı giyecek olan Badou Ndiaye ise Galatasaray'dan 2.7 milyon Euro alacak.

Badou Ndiaye resmen Galatasaray'da

Galatasaray, Badou Ndiaye'nin 750 bin Euro ücret karşılığında kiralandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Galatasaray, Badou Ndiaye'ye ise net 2 milyon 700 bin Euro maaş ödeneceği açıklandı.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Papa Alioune Ndiaye ve kulübü Stoke City Football Club Limited ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne 750.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödenecektir. Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 2.700.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Badou N'diaye Galatasaray

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Takım
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
cincoş yine kazıklandı çöp adama 25milyon tl ödüyor
bir kalas daha..donk ahmet,feghuli eren belhanda serdar hangi birini sayayım ki? bir takımın yarıdan fazlası çöp:)
1 yıl için futbolcuya 2.7 milyon euro kulubune 750.000 euro toplamda 3.450.000 euro bence bunun yerine başka bisim transfer edilse daha iyiydi 1 yıl kiralama için bu para bu piyasa şartlarında çok çok fazla
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