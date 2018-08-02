Bafetimbi Gomis: Bu ülkede olduğum her gün için çok mutluyum

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'de gol kralı olan Galatasaray'ın Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis'in yeni sezon öncesi oynanan hazırlık maçlarındaki performansı çok eleştirilmiş hatta takımdan ayrılmak istediği iddia edilmişti. Gomis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Fransız golcü Türk bayrağı simgesini koyarak yaptığı paylaşımda, "Bu ülkede olduğum her gün için çok mutluyum" notunu ekledi.





