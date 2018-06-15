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Bafetimbi Gomis'e Çin'den yıllık 7 milyon Euro

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.06.2018 15:32 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis'in menajeri, Abdurrahim Albayrak'la görüştü ve yönetimden zam talebinde bulundu. Golcü oyuncunun menajeri Çin'den gelen teklifi de yönetime iletti.

Bafetimbi Gomis'e Çin'den yıllık 7 milyon Euro

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in "Gomis için doğru bir fiyat, Galatasaray'ın lehine bir fiyat gelirse biz de mutlu oluruz" sözlerinin perde arkası aralanıyor. Fransız yıldızın menajeri Étienne Mendy'nin 3 gün önce tek başına İstanbul'a geldiği ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'la görüşme yaptığı ortaya çıktı. Mendy, oyuncusuna Çin'den gelen teklifi iletti ve zam istedi.

GEÇEN YIL 6.4 MİLYON EURO KAZANDI

Köln'ün Fransız forveti Modeste'yi geçen sezon 29 milyon Euro bonservisle Çin'in Quanjian takımına götüren Étienne Mendy, Galatasaray yönetimine de Gomis için Çin restini çekti. İmza parası ve şampiyonluk primi ile 6.4 milyon Euro kazanan Gomis'in önümüzdeki sezon sözleşmesinde yazan garanti ücreti 3.3 milyon Euro. Menajeri Mendy, Çin'den yıllık 7 milyon Euro teklif aldığı oyuncusunun ücretine zam talep ediyor.

İSTANBUL'DA HER YERİ GEZDİ

Bafetimbi Gomis, sezon bittikten sonra tatilinin ilk bölümünü ailesi ile birlikte İstanbul'da geçirdi. Boğaz ve Bağdat Caddesi başta olmak üzere Sultanahmet'i de adım adım gezen Gomis, hafta başında İstanbul'dan ayrıldı. (SABAH)

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