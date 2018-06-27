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Bafetimbi Gomis: Galatasaray'da mutluyum

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.06.2018 09:26 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Fransız oyuncusu Bafetimbi Gomis, takımdan ayrılıp ayrılmayacağıyla ilgili flaş bir açıklama yaptı.

Bafetimbi Gomis: Galatasaray'da mutluyum

Galatasaray'ı geçen sezon attığı gollerle sırtlayan ve şampiyonluğun baş mimarlarından olan Bafetimbi Gomis, tartışmalara son noktayı koydu. Menajerlerinin zam talepleri ve Çin'den tekliflerle sarı-kırmızılılardan ayrılması gündemde olan Fransız yıldız "Galatasaray'da mutluyum. Şampiyon olmak benim için büyük bir başarıydı, şimdi de Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı bekliyorum. İstanbul'u çok seviyorum ve ailemle de buraya uyum sağladık. Her şey yolunda. Ayrılmak istemiyorum" açıklamasıyla noktayı koydu. Gomis dün Dünya Kupası ile ilgili katıldığı bir etkinlikte de "Kariyerinde unutamadığın gol hangisi?" sorusuna "G.Saray'da ilk şampiyonluğumu yaşamamızı sağlayan golüm" cevabını verdi.

(SABAH)

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Spor Toto Süper Lig Galatasaray gomis

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