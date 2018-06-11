Bafetimbi Gomis: Galatasaray isterse giderim

Galatasaray’da 21. şampiyonluğun ardından tüm futbolcular her sezon olduğu gibi farklı ülkeler ve şehirlere tatile giderken
Spor Toto Süper Lig’in gol krallığına uzanan Bafetimbi Gomis’in sezonun sona erdiği 19 Mayıs’tan bu yana, 2 günlük Fransa seyahati dışında, 3 haftadır ailesiyle beraber İstanbul’da kaldığı ortaya çıktı.
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