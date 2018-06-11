SPOR

Bafetimbi Gomis: Galatasaray isterse giderim

GALATASARAY HABERLERİ  | 11.06.2018 08:07 | Son Güncelleme

Sezon sona ermesine rağmen ailesiyle 3 hafta daha İstanbul’da kalan Gomis, Fransa’ya gitmeden önce “Kulübün durumun farkındayım. G.Saray isterse giderim” dedi. Golcü oyuncu kalırsa, 27 Haziran’da çalışmalara başlayacak.

Galatasaray’da 21. şampiyonluğun ardından tüm futbolcular her sezon olduğu gibi farklı ülkeler ve şehirlere tatile giderken
Spor Toto Süper Lig’in gol krallığına uzanan Bafetimbi Gomis’in sezonun sona erdiği 19 Mayıs’tan bu yana, 2 günlük Fransa seyahati dışında, 3 haftadır ailesiyle beraber İstanbul’da kaldığı ortaya çıktı.

Menajerinin Çin kulüpleri ile görüştüğü ortaya çıktı

1 / 6

Gomis ailesi 8 Haziran Perşembe günü İstanbul’dan ayrılırken yıldız oyuncu önce kulübe uğradı, daha sonra GS Store mağazasına Burada 15 forma satın alan yıldız oyuncu stat çalışanlarına da teşekkür etti.

Gomis ailesi 8 Haziran Perşembe günü İstanbul’dan ayrılırken yıldız oyuncu önce kulübe uğradı, daha sonra GS Store mağazasına Burada 15 forma satın alan yıldız oyuncu stat çalışanlarına da teşekkür etti.
2 / 6

Son günlerde Çin’e transferi çok konuşulan Gomis önemli bir çıkışa da imza attı.

Son günlerde Çin’e transferi çok konuşulan Gomis önemli bir çıkışa da imza attı.
3 / 6

Golcü oyuncu “Kulübün durumu, bazı sorunların farkındayım. Benim için değil, eğer her iki taraf için de iyi olacaksa, Galatasaray isterse giderim” dedi.

Golcü oyuncu “Kulübün durumu, bazı sorunların farkındayım. Benim için değil, eğer her iki taraf için de iyi olacaksa, Galatasaray isterse giderim” dedi.
4 / 6

Fransız yıldızın menajeri ise geçen hafta içinden bu yana Çin kulüpleri ile görüşmelere başladığı ortaya çıktı.

Fransız yıldızın menajeri ise geçen hafta içinden bu yana Çin kulüpleri ile görüşmelere başladığı ortaya çıktı.
5 / 6

Menajerinin getireceği teklife göre Gomis’in durumu belli olacak. G.Saray’da kalma ihtimaline göne Gomis, şimdiden programını yaptı.

Menajerinin getireceği teklife göre Gomis’in durumu belli olacak. G.Saray’da kalma ihtimaline göne Gomis, şimdiden programını yaptı.
6 / 6

Profesyonelliğini bir kez daha ortaya koyan Fransız yıldız, toplanma tarihi olan 1 Temmuz’dan 5 gün önce İstanbul’a gelece Gomis yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran’da başlayacak. (HÜRRİYET)

Profesyonelliğini bir kez daha ortaya koyan Fransız yıldız, toplanma tarihi olan 1 Temmuz’dan 5 gün önce İstanbul’a gelece Gomis yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran’da başlayacak. (HÜRRİYET)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray Baferimbi Gomis

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Okay Yokuşlu Celta Vigo'da

Okay Yokuşlu Celta Vigo'da

Aykut Kocaman'a teklif yağıyor

Aykut Kocaman'a teklif yağıyor

Prandelli: Galatasaray'a gitmem kesinlikle bir hataydı

Prandelli: Galatasaray'a gitmem kesinlikle bir hataydı

Maurizio Sarri, Fenerbahçe'yi reddetti

Maurizio Sarri, Fenerbahçe'yi reddetti

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bafetimbi Gomis: Galatasaray isterse giderim

Bafetimbi Gomis: Galatasaray isterse giderim

Prandelli: Galatasaray'a gitmem kesinlikle bir hataydı

Prandelli: Galatasaray'a gitmem kesinlikle bir hataydı

Marina Maljkovic Galatasaray'dan ayrıldı

Marina Maljkovic Galatasaray'dan ayrıldı

Galatasaray Enes Ünal'ı gündemine aldı

Galatasaray Enes Ünal'ı gündemine aldı

Galatasaray'da Nuri Şahin sesleri

Galatasaray'da Nuri Şahin sesleri

Hebei China Fortune ve Shanghai Shenhua'dan Bafetimbi Gomis'e 10 milyon Euro

Hebei China Fortune ve Shanghai Shenhua'dan Bafetimbi Gomis'e 10 milyon Euro

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.