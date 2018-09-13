Bafetimbi Gomis: Giderken oğlum ağladı

Gecede iki ödül birden alan Gomis şunları söyledi: Sokakta gördüğüm insanlar, komşularım, G.Saray çalışanları, tüm G.Saray taraftarı, hepinize teşekkür ediyorum.Umarım bir gün geri gelirim, Türkiye'ye dönmek isterim. Belki yolcu, belki oyuncu, belki de antrenör olarak gelirim. Türkiye'den ayrılırken oğlum ağladı. Türkiye'yle ilgili çok iyi düşüncelerim var. (AKŞAM)

