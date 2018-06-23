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Bafetimbi Gomis'in istediği zam herkesi şaşırttı

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.06.2018 12:30 | Son Güncelleme

Çin’den 7 milyon euroluk teklif alan tecrübeli forvet, Galatasaray’dan 3.5 milyon euro olan maaşını 5.5 milyon euroya çıkarılmasını istedi. Gomis, zam istediğinden vazgeçmezse yönetim gelen en iyi teklifi değerlendirilecek.

Bafetimbi Gomis'in istediği zam herkesi şaşırttı

Galatasaray'da sergilediği harika performansla Çin Kulüplerinin talip olduğu Bafetimbi Gomis için önemli iddialar ortaya atıldı. Çin ekiplerinden yıllık 7 milyon euroluk bir teklif alan Fransız golcü, Sarı-Kırmızılı yönetimden 3.5 milyon euro olan yıllık ücretinin 5.5 milyon euroya çıkarılmasını istedi.

Deneyimli forvetinin bu tavrı idarecileri kızdırdı. Yönetim, Gomis’e net bir karar vermesi için belli bir süre verdi. Bu süre sonunda başarılı oyuncu zam istediğini sürdürürse, G.Saray gelen tüm teklifleri değerlendirmeye alacak ve büyük bir ihtimalle yıldız isimle yollar ayrılacak. Bafetimbi geçtiğimiz sezon çıktığı 40 maçta 32 gol attı ve 6 asist yaptı.

G.Saray, Gomis’in alternatifleri konusunda da çalışmalarını sürdürüyor. Listenin ilk sırasında bonservisi Leicester City’de olan Nijeryalı forvet Ahmed Musa bulunuyor. 25 yaşındaki golcüyle anlaşma sağlandı. Satın alma opsiyonlu kiralama teklifi ile Leicester’ın karşısına çıkan G.Saray’ın bu önerisine İngilizler de sıcak bakıyor. Geçen sezon Leicester’da şans bulamayan ve ardından eski kulübü CSKA Moskova’ya kiralanan Nijeryalı oyuncu 10 lig maçında sahaya çıkarken 6 gol atıp 3 kez de asist yaptı. Ayrıca 6 Avrupa Ligi mücadelesinde şans bulan yıldız forvet,1 kez fileleri sarstı.

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, yönetimden Ndiaye transferinin bu hafta çözülmesini istedi. Ndiaye devre arasının son günlerinde transfer olduğu Stoke City’de 13 maça çıkarken bu maçların hepsine ilk 11’de başladı ve iki gol atarken bir de asist yapabildi. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezonun ilk yarısında Galatasaray’da çıktığı 17 lig maçında ise 1 gol atıp 3 de asist yapmıştı. (AKŞAM)

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Spor Toto Süper Lig Galatasaray gomis

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
cincoşu para için satan satana
satın gitsin şımarık olan hiç kimse durmamalı gomis olsa fark etmez. gol atamasaydın ücretinde indirim yapacakmıydın kavad...
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