Bafetimbi Gomis'in kaçırdığı penaltı öncesi şok gerçek ortaya çıktı

Galatasaray'ın Süper Kupa'da Akhisarspor'a penaltılar sonrasında kaybettiği maçın sonunda ilginç bir an dikkatlerden kaçmadı. Galatasaray'da 5. penaltı öncesinde orta alanda hem Bafetimbi Gomis hem de Maicon orta alanda hareketlendi. Maicon ileri doğru adım atarken daha sonra Bafetimbi Gomis, penaltı atışı için ilerledi.

Fatih Terim de karşılaşmanın ardından bu konuya bir açıklık getirdi ve ''Beşinci penaltıcımız Gomis'ti, Maicon altıncıyı atacaktı. Ligde attığınız yere atarsanız kaçar ama bunlar oluyor'' ifadelerini kullandı.

Gomis'in kaçırdığı penaltı sonrası Maicon'un surat ifadesi kameralara böyle yansıdı. (MİLLİYET)



