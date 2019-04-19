Bafetimbi Gomis'in menajeri Etienne Mendy'den Fenerbahçe cevabı

Geçtiğimiz yıl gol kralı olduğu Galatasaray ile sezon başında yollarını ayıran ve Al Hilal'e transfer olan Bafetimbi Gomis'in sarı-lacivertlilere yakın olduğu ileri sürülmüştü. Gomis'in menajeri Etienne Mendy önemli açıklamalar yaptı.
AL HILAL'DEN AYRILMAYACAK
Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Mendy, "Gomis'in Türkiye'ye dönme olasılığı yok. Ben bu süreçte ne Galatasaray ile ne de Fenerbahçe'yle görüştüm. Al Hilal'de mutlu, ayrılmayacak. Türkiye'ye dönüşü imkânsız. Galatasaray'da çok güzel günler geçirdi ve tabii ki kulübü çok seviyor; desteğini sürdürüyor. Fakat şu anda yeni bir kulübü var ve geriye dönüş söz konusu değil. Ayrıca bize Türkiye'den herhangi bir kulüpten görüşme talebi de gelmedi. Gelecek sezon da Al Hilal takımının formasını giyecek. Bir sorun yok; orada mutlu" dedi.
Gomis geçen sezon 29 gol atarak, gol krallığına ulaşmış ve Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olmuştu.
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