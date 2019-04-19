SPOR

Bafetimbi Gomis'in menajeri Etienne Mendy'den Fenerbahçe cevabı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.04.2019 15:03 | Son Güncelleme

Bafetimbi Gomis'in menajeri Etienne Mendy önemli açıklamalarda bulundu.

Bafetimbi Gomis'in menajeri Etienne Mendy'den Fenerbahçe cevabı

Geçtiğimiz yıl gol kralı olduğu Galatasaray ile sezon başında yollarını ayıran ve Al Hilal'e transfer olan Bafetimbi Gomis'in sarı-lacivertlilere yakın olduğu ileri sürülmüştü. Gomis'in menajeri Etienne Mendy önemli açıklamalar yaptı.

AL HILAL'DEN AYRILMAYACAK

Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Mendy, "Gomis'in Türkiye'ye dönme olasılığı yok. Ben bu süreçte ne Galatasaray ile ne de Fenerbahçe'yle görüştüm. Al Hilal'de mutlu, ayrılmayacak. Türkiye'ye dönüşü imkânsız. Galatasaray'da çok güzel günler geçirdi ve tabii ki kulübü çok seviyor; desteğini sürdürüyor. Fakat şu anda yeni bir kulübü var ve geriye dönüş söz konusu değil. Ayrıca bize Türkiye'den herhangi bir kulüpten görüşme talebi de gelmedi. Gelecek sezon da Al Hilal takımının formasını giyecek. Bir sorun yok; orada mutlu" dedi.

Gomis geçen sezon 29 gol atarak, gol krallığına ulaşmış ve Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olmuştu.

Yok böyle seyahat fotoğrafı! Selfie yerine bakın ne yaptıYok böyle seyahat fotoğrafı! Selfie yerine bakın ne yaptı
Josef ile ilgili resmi açıklamaJosef ile ilgili resmi açıklama
F.Bahçeli yıldıza tam 98 milyon!F.Bahçeli yıldıza tam 98 milyon!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bafetimbi Gomis Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Galatasaray Etienne Mendy al hilal

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şarkıcı ateş püskürdü: Yalaka

Ünlü şarkıcı ateş püskürdü: Yalaka

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi

İtalyan hakeme sosyal medyadan büyük tepki

İtalyan hakeme sosyal medyadan büyük tepki

İşte Cenk Tosun'un yeni adresi! F.Bahçe itirafı

İşte Cenk Tosun'un yeni adresi! F.Bahçe itirafı

Josef ile ilgili resmi açıklama

Josef ile ilgili resmi açıklama

Yeni sezon formaları görücüye çıktı!

Yeni sezon formaları görücüye çıktı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Can Bartu'nun veda törenine damga vuran an

Can Bartu'nun veda törenine damga vuran an

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

F.Bahçe'den 2. Lig'e gidiyor!

F.Bahçe'den 2. Lig'e gidiyor!

'Fener Ol' projesinde rekor bağış! Açıklandı

'Fener Ol' projesinde rekor bağış! Açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bafetimbi Gomis'in menajeri Etienne Mendy'den Fenerbahçe cevabı

Gomis'in menajerinden Fenerbahçe cevabı

Al Ahli, Josef de Souza'nın bonservis taksitlerini ödedi

Josef ile ilgili resmi açıklama

Inter İlkay Gündoğan'ı alamazsa, Eljif Elmas'a teklif yapacak

F.Bahçeli yıldıza tam 98 milyon!

Fenerbahçe'de Serkan Acar mezarı başında anıldı

Fenerbahçe'de Serkan Acar anıldı

Fenerbahçe'nin eski yıldızları hünerlerini sergiledi

Fenerbahçe'de Alex gelişmesi

Josef de Souza Fenerbahçe'ye geri dönebilir

Fenerbahçe'ye geri dönüyor! Sürpriz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.