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Bafetimbi Gomis'in parasının yarısı Portekiz'de gitti

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.10.2018 09:03 | Son Güncelleme

Gomis'i 6 milyon Euro'ya satan ve forvetsiz kalan G.Saray, Porto'ya yenilince 2.7 milyon Euro'dan oldu. Kaçan goller "Gomis olsaydı kazanırdık" dedirtti.

Bafetimbi Gomis'in parasının yarısı Portekiz'de gitti

Sayısız gol pozisyonundan yararlanamadığı Porto maçını 1-0 kaybeden Galatasaray'da eleştiri okları yönetimi gösteriyor. Gol kralı Gomis'i sadece 6 milyon Euro karşılığında Al Hilal'e satan Sarı- Kırmızılılar, beklenen transferleri yapamamıştı. Eldeki tek forvet Eren Derdiyok da sakatlanınca çok büyük bir sıkıntı yaşandı.

7 NET GOL FIRSATI HARCANDI

Tam 7 net fırsatı harcayıp Porto'ya kaybeden Galatasaray sadece 3 puandan değil, 2.7 milyon Euro gelirden de oldu. Böylece sadece 1 maçta, Gomis'ten gelen gelirin yarısına yakını kaçtı.

YÖNETİME BÜYÜK TEPKİ VAR

Sosyal medyada yapılan yorumlarda herkes tek bir konuda birleşti... Taraftarlar, "Eğer Gomis olsaydı Porto'yu kesin yenerdik" dedi. Sarı- Kırmızılılar, forvet alamayan yönetime büyük tepki gösterdi.

9.5 MİLYON EURO DA KAÇARSA

G.Saray gruptan çıkamazsa 9.5 milyon Euro geliri de elinin tersiyle itecek. Bu durumda eleştiriler daha da artacak.

EN AZ KOŞAN G.SARAY!

Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçta 3 puan toplayan G.Saray koşu mesafesinde sınıfta kaldı... Cimbom, 101.9 km. ortalamayla turnuvanın en az koşan takımı oldu. Zirvede ise 116.7 km. ile Alman ekibi Dortmund bulunuyor. Porto 104.1, Lokomotiv Moskova 104, Schalke de 108 km. ile Aslan'ın önünde.

GÜMÜŞ GÖZE GİRDİ

Porto önünde kaçırdığı gollerle saç baş yolduran Sinan Gümüş, teknik direktör Fatih Terim'in gözüne girdi... Terim'in özel olarak kutladığı genç yıldızı Antalya önünde de 11'de oynatacağı öğrenildi. Eren'in sakatlığının ise tamamen geçtiği belirtiliyor. (TAKVİM)

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Spor Toto Süper Lig Galatasaray Bafetimbi Gomis porto

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