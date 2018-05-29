SPOR

Bafetimbi Gomis sözünü tuttu, saçlarını kestirdi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.05.2018 22:18 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın sezonu şampiyon tamamlaması halinde saçlarını kestireceğini açıklayan Bafetimbi Gomis sözünde durdu.

Bafetimbi Gomis sözünü tuttu, saçlarını kestirdi!

Galatasaray’ın golcü futbolcusu Bafetimbi Gomis söz verdiği gibi saçlarını kestirdi. 4 Ağustos’ta düzenlenen basın toplantısında “Eğer biz şampiyon olursak ben de kariyer rekorumu kırarsam, birlikte bir yemeğe çıkalım ve saçlarımın kesilmesine orada karar verelim” ifadelerini kullanmıştı.

Sarı kırmızılı ekibin sezonu şampiyon tamamlaması ve Gomis’in sezonu 29 golle tamamlayarak hem kariyer rekoru kırması hem de Süper Lig’de bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu rekorunu kırmasıyla gözler Fransız yıldıza çevrilmişti.

Gomis

32 yaşındaki futbolcu verdiği sözde durarak sosyal medya hesabından saçlarının kesildiği bir fotoğrafı paylaştı ve “Söz sözdür” diyerek verdiği sözü tuttuğunu açıkladı.

PARTNERSahibinin karnı büyüdükçe evin köpeğine bir şeyler oldu sonra da...Sahibinin karnı büyüdükçe evin köpeğine bir şeyler oldu sonra da...
Mustafa Cengiz'den UEFA açıklaması ve taraftara mesaj!Mustafa Cengiz'den UEFA açıklaması ve taraftara mesaj!
Yeni Malatyaspor'un gündeminde Igor Tudor varYeni Malatyaspor'un gündeminde Igor Tudor var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bafetimbi Gomis Galatasaray

En Çok Okunan Haberler

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

Alaattin Çakıcı'dan dikkat çeken mektup! Erdoğan'a böyle seslendi!

Alaattin Çakıcı'dan dikkat çeken mektup! Erdoğan'a böyle seslendi!

Real Madrid, Cristiano Ronaldo'yu sildi

Real Madrid, Cristiano Ronaldo'yu sildi

Ozan Tufan'dan tarihi karar!

Ozan Tufan'dan tarihi karar!

Beşiktaş'tan Opare'ye transfer teklifi

Beşiktaş'tan Opare'ye transfer teklifi

Göztepe'nin yeni teknik direktörü Bayram Bektaş

Göztepe'nin yeni teknik direktörü Bayram Bektaş

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bafetimbi Gomis sözünü tuttu, saçlarını kestirdi!

Bafetimbi Gomis sözünü tuttu, saçlarını kestirdi!

Mustafa Cengiz'den UEFA açıklaması ve taraftara mesaj!

Mustafa Cengiz'den UEFA açıklaması ve taraftara mesaj!

Yeni Malatyaspor'un gündeminde Igor Tudor var

Yeni Malatyaspor'un gündeminde Igor Tudor var

Eren Derdiyok Basel yolcusu

Eren Derdiyok Basel yolcusu

Adnan Polat'tan Mustafa Cengiz'e destek

Adnan Polat'tan Mustafa Cengiz'e destek

Semih Kaya'nın Galatasaray'a dönme ihtimali var

Semih Kaya'nın Galatasaray'a dönme ihtimali var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.