Bafetimbi Gomis sözünü tuttu, saçlarını kestirdi!

Galatasaray’ın golcü futbolcusu Bafetimbi Gomis söz verdiği gibi saçlarını kestirdi. 4 Ağustos’ta düzenlenen basın toplantısında “Eğer biz şampiyon olursak ben de kariyer rekorumu kırarsam, birlikte bir yemeğe çıkalım ve saçlarımın kesilmesine orada karar verelim” ifadelerini kullanmıştı.

Sarı kırmızılı ekibin sezonu şampiyon tamamlaması ve Gomis’in sezonu 29 golle tamamlayarak hem kariyer rekoru kırması hem de Süper Lig’de bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu rekorunu kırmasıyla gözler Fransız yıldıza çevrilmişti.

32 yaşındaki futbolcu verdiği sözde durarak sosyal medya hesabından saçlarının kesildiği bir fotoğrafı paylaştı ve “Söz sözdür” diyerek verdiği sözü tuttuğunu açıkladı.

