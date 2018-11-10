SPOR

Bafetimbi Gomis'ten Atatürk paylaşımı

GALATASARAY HABERLERİ  | 10.11.2018 19:41 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Mustafa Kemal Atatürk'e hitap ederek "Seni tanımıyorum ama Türkiye tarihini öğreneceğim, karizmanı seviyorum" yazdı.

Bafetimbi Gomis'ten Atatürk paylaşımı

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Bafetimbi Gomis, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'yle ilgili sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu.

Sarı-kırmızılı takımdan ayrıldıktan sonra Arabistan Profesyonel Ligi ekibi El-Hilâl'e transfer olan Fransız yıldız büyük beğeni alan paylaşımında Mustafa Kemal Atatürk'e hitap ederek "Seni tanımıyorum ama Türkiye tarihini öğreneceğim, karizmanı seviyorum" ifadelerini kullandı.

00

PARTNER11.11’in mucidi Aliexpress’in çılgın indirimlerine hazır olun!11.11’in mucidi Aliexpress’in çılgın indirimlerine hazır olun!
Belhanda'nın oğlu Muhammed sosyal medyayı salladıBelhanda'nın oğlu Muhammed sosyal medyayı salladı
Beşiktaş Mario Gomez'e teklif yaptı iddiasıBeşiktaş Mario Gomez'e teklif yaptı iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bafetimbi Gomis Mustafa Kemal Atatürk 10 kasım 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü

En Çok Okunan Haberler

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu! Hakkari'deki patlamada şehit sayısı yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu! Hakkari'deki patlamada şehit sayısı yükseldi

Fenerbahçe'de devre arasına kadar Erwin Koeman ile devam edilecek

Fenerbahçe'de devre arasına kadar Erwin Koeman ile devam edilecek

Beşiktaş Mario Gomez'e teklif yaptı iddiası

Beşiktaş Mario Gomez'e teklif yaptı iddiası

Belhanda'nın oğlu Muhammed sosyal medyayı salladı

Belhanda'nın oğlu Muhammed sosyal medyayı salladı

Çaykur Rizespor 1 - 2 Medipol Başakşehir

Çaykur Rizespor 1 - 2 Medipol Başakşehir

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 3 yorum
gomis bunları yazsın Atatürk'ün kurduğu diyanet işlerinin başkanı mısırlıoğlu meczubuyla dolaşssın
aha buda putcuymus
Karizma ne demek iyi bişey demek istemiş sanırım. Bizde fikirlerine hayranız
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mustafa Cengiz'den TFF'ye: Kılıç çekme, savaş baltalarını çekme gibi bir durum seziyorum

Mustafa Cengiz'den TFF'ye: Kılıç çekme, savaş baltalarını çekme gibi bir durum seziyorum

Bafetimbi Gomis'ten Atatürk paylaşımı

Bafetimbi Gomis'ten Atatürk paylaşımı

Belhanda'nın oğlu Muhammed sosyal medyayı salladı

Belhanda'nın oğlu Muhammed sosyal medyayı salladı

Josef de Souza: Galatasaray'a attığım golü unutamadım

Josef de Souza: Galatasaray'a attığım golü unutamadım

TFF Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray'a ret

TFF Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray'a ret

Elmander Galatasaray'ın transfer hedefini açıkladı

Elmander Galatasaray'ın transfer hedefini açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.