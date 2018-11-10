Bafetimbi Gomis'ten Atatürk paylaşımı

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Bafetimbi Gomis, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'yle ilgili sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu.

Sarı-kırmızılı takımdan ayrıldıktan sonra Arabistan Profesyonel Ligi ekibi El-Hilâl'e transfer olan Fransız yıldız büyük beğeni alan paylaşımında Mustafa Kemal Atatürk'e hitap ederek "Seni tanımıyorum ama Türkiye tarihini öğreneceğim, karizmanı seviyorum" ifadelerini kullandı.





