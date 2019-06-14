Bafetimbi Gomis'ten Fenerbahçe mesajı

Attığı gollerle ve sempatik tavırlarıyla sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kuran Bafetimbi Gomis, Instagram hikayesinden dikkat çeken bir paylaşıma imzasını attı.
Yıldız futbolcu, lacivert şort ve sarı tişört giymesiyle alakalı, "Bu sabah eşim bu kombini benim için seçmiş. Giyindikten sonra fark ettim ki bu renkler favori renklerimden farklı renkler. Eşimi sevdiğim için ona bir şey diyemiyorum. Peki bu durumda en iyi seçenek nedir? Odama geri dönüp kıyafetlerimi değiştirmeli miyim? Yoksa kıyafetlerimi Mathieu Valbuena'yı mı göndermeliyim? Çünkü bu kısa şortum Valbuena'ya tam olur gibi" ifadelerini kullandı.
Fransız futbolcunun bu sözlerine vatandaşı Valbuena'dan nasıl bir yanıt geleceği ise merak konusu oldu.
Yıldız ismin menajeri Galatasaray'ı açıkladı
Denizli, Stachowiak'ı bırakmadı
Galatasaray etkileşim rekoru kırdı
Fenerbahçe'ye transferde kötü haber
Mustafa Denizli imzayı attı!
F.Bahçe efsanesi hayatını kaybetti
Trabzonspor altyapı zengini
Transferde mutlu son! 3 yıllığına F.Bahçe'de
Burak Yılmaz transfer kararını verdi!
Beşiktaş istedi, Avrupa'ya gidiyor!
Ozan Kabak'a müthiş teklif!
Yusuf Yazıcı teklifi reddedildi!
Beşiktaş 9 milyon euroyu reddetti!
Almanya'nın en iyisi Havertz
Cengiz Ünder'in yeni hocası belli oldu
Okuyucu Yorumları 2 yorum