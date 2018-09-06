Bafetimbi Gomis transferindeki Beşiktaş gerçeği

Gomis olaylı bir şekilde Galatasaray'dan gitti ama tartışması bitmedi!.. Suudiler'in hedefinde Alvaro Negredo vardı. Ancak Beşiktaş ile anlaşma sağlanamadı. Bu gelişmeyi öğrenen G.Saraylı yöneticiler hemen Suudi yetkililerle temas sağladı. G.Saray'dan gelen "Gomis'i size verelim" önerisine olumlu yaklaşan Al Hilal, 6 milyon Euro'ya anlaşmayı tamamladı.

Ardından Gomis'e ulaşıldı, "Biz Al Hilal ile anlaştık" mesajı gönderildi. Gelişmeleri büyük bir şaşkınlık içinde Paris'te öğrenen Fransız futbolcu çok moralsiz bir şekilde İstanbul'a döndü. Menajeri Mendy mecburen Al Hilal ile masaya oturdu ve anlaşmalar yapıldı.

Gomis'in eşyalarını toplarken sarf ettiği sözler transferin nasıl gerçekleştiğini belgeler nitelikteydi:

"Nereye gidiyorum bilmiyorum. Beni neler bekliyor bilmiyorum. Gidip başıma neler gelecek göreceğim."

Gomis daha sonra takım arkadaşları ve teknik heyetle vedalaştı. (TAKVİM)

