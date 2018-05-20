Bafetimbi Gomis ve Aleyna Tilki sosyal medyayı salladı

Şarkıcı Aleyna Tilki'nin "Sen olsan bari" isimli çalışması, bu yıl Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis'le özdeşleşmişti. Cim Bom'un dün şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından genç şarkıcı sosyal medya hesabından hem Galatasaray'a hem de Bafetimbi Gomis'e tebrik mesajı yolladı. Gomis ise Aleyna Tilki'ye cevap olarak şampiyonluk kutlamaları sırasında "Sen Olsan Bari" isimli şarkıyla dans ettiği anların videosunu gönderdi. İkilinin Twitter'daki bu mesajlaşması binlerce yorum ve beğeni aldı.

