Bafra pidesinin lezzetinin ünü Samsun sınırlarını aştı

"Benden önce de vardı bu pide, benden sonra da olacak" diyen Özkülünk, Bafra pidesinin yaşatılmasının önemine değindi. Özkülünk, "Ben sanat olarak hep öğretmekten yanayım çünkü bir yarış var burada. Biz yabancı markalara karşı çok güçlü değiliz ama onlar gibi olabiliriz, geçebiliriz de. En azından kültürümüzü yaşatıyoruz" ifadesini kullandı.

Yörede pidenin bir kültür, adeta yaşam tarzı olduğuna işaret eden Turan Usta, şunları kaydetti: "Bizim en yoğun olduğumuz günler pazar günleridir. Pidenin kültürü öncelikle ekmek fırınlarında başladı. Sonra düğünlerimizde adet olmaya başladı. Hatta cenazelerimizde de pide dağıtılır. Pide bizim yöremizde bir kültürdür, yaşam tarzıdır. Özellikle geçmişten bugüne devam eden pazar günü pide yaptırma geleneğimiz var. Bana soruyorlar, 'Bafra pidesinin lezzetinin sırrı nedir?' diye. Bu işin sırrı sevgi. Sevgisiz hiçbir şeyi başaramayız. Bizim pidemiz gevrek, ince, şekli kapalı ve kıvrımlı. Boyu 80 santimetreye ulaşıyor. Kıymalı ve peynirli, iki ana çeşitte yapılıyor. Türkiye'nin dört bir yanından insanlar bu lezzeti tatmak için buraya geliyor."