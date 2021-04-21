BAFTA ödülü kazanan ve Oscar adayı Promising Young Woman filmi feminist tartışmaların odağına yerleşti

Sarhoşken tecavüze uğrayan arkadaşı Nina’nın intikamını almaya kararlı Cassie’yi anlatan film, 2 BAFTA ödülü kazanmasına, 5 dalda Oscar’a aday gösterilmesine rağmen konusu ile eleştirilerin hedefi oldu. Filmdeki baş karakter Cassie, akşamları kulüplerde sarhoş numarası yaparak erkeklerin onu evlerine götürmelerine izin veriyor. Erkekler istismara kalktıklarında da ayık olduğunu açığa vuruyor.

Bazı eleştirmenler, Emerald Fennell’in yönettiği filmin ‘kadınlar sarhoş olursa, içki içerse veya açık giyinirlerse erkekler onlara cinsel saldırıda bulunur’ mantığını desteklediğini söyledi. Feministler, kadınlar dekolte giydiklerinde ya da sarhoş olduklarında erkeklerin bundan faydalanması için bir hak doğduğunu gösterdiği gerekçesiyle filmi sert bir dille eleştirdi. Bazı eleştirmenler ise çoğu erkeğin sarhoş gördüğü her kadına tecavüz etmek istediğine dair fikrin çok yanlış olduğunu açıkladı.

PROMISING YOUNG FİLMİ HAKKINDA

Oscar adaylığı bulunan oyuncu Carey Mulligan’ın başrolünü üstlendiği filmin senaryosu Emerald Fennell’in kaleminden çıktı. Senaryosunu yazdığı filmin yönetmen koltuğuna da yine Fennell oturdu. Gerilim türünde ve suç öğelerinin işlendiği filmin kadrosunda Bo Burnham, Alison Brie, Connie Britton, Adam Brody, Jennifer Coolidge, Laverne Cox, Max Greenfield, Christopher Mintz-Plasse, Sam Richardson ve Molly Shannon gibi isimler yer aldı.



