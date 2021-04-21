74.Cannes Film Festivali’nin açılış filmi Annette olarak seçildi

Dünyanın en prestijli sinema etkinliklerinden ve ödül törenlerinden biri olarak kabul edilen Cannes Film Festivali, bu yıl 74’üncü kez düzenlenecek. Geçen sene koronavirüs pandemisi nedeniyle iptal edilen festivalin 2021 yılında normal takviminden 2 ay sonrasına denk gelecek şekilde düzenlenmesi planlanıyor.

NTV’de yer alan habere göre, 6-17 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan 74. Cannes Film Festivali'nin jüri başkanlığını ise Spike Lee yapacak. Lee, geçtiğimiz yıl da Cannes’da jüri başkanı seçilmiş ancak festival iptal edilince görevini gerçekleştirememişti.

AÇILIŞ ANNETTE İLE YAPILACAK

Festivalin 7 Temmuz‘da yapılacak açılış töreninde Leos Carax‘ın yönettiği romantik müzikal film Annette gösterilecek. Film, aynı gün Fransa’da sinema salonlarında da gösterilecek. Aynı zamanda yarışmada da gösterilecek olan filmin başrollerinde Adam Driver ve Marion Cotillard yer alıyor. Ayrıca Simon Helberg de filmde ana karakterlerden birini canlandıracak oyuncular arasında yer alıyor.

Leos Carax‘ın ilk İngilizce filmi olan ve Los Angeles’ta geçen Anette filminde Adam Driver, dünyaca ünlü opera şarkıcısı Ann’e (Marion Cotillard) aşık bir stand-up komedyeni olan Henry’yi canlandırıyor. Filmde çiftin sıradışı bir kadere sahip ilk çocukları Annette’nin doğumu ile birlikte hayatları altüst oluyor.



