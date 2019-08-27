Bağcılar'da akılalmaz olay! Kulağından çıkanları gören doktor şaştı kaldı

Bağcılar’da yaşayan 41 yaşındaki Ali İhsan Bostan, hissettiği kaşıntı sonrası kulağını karıştırınca kulağına yerleşen sinek larvalarını çıkarttı. Kulağından çıkanlar karşısında şaşkınlık yaşayan Bostan, kulağındaki ağrı ve kaşıntı devam edince Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Kulağında adeta bir şeyin hareket ettiğini söyleyen hastayı muayene eden Uzman Dr. Hasan Deniz Tansuker, hastanın kulağında kendisinin ulaşamayacağı bir noktada sinek larvası olduğunu tespit etti. Hastanın kulağında bulunan larvanın hareketliliği şaşkınlığa neden olurken, hemen tedaviye başlandı. Dr. Tansuker, hastanın kulağından sinek larvasını aldı.

Yaz aylarında sinek larvalarının insan kulağında daha çok görüldüğünü belirten Dr. Tansuker, vatandaşların başını koyduğu yastık kılıflarının ve kulaklarının temizliğine dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

“45- SİNEK LAVRASI VAR DEDİLER”

Kulağında hissettiği kaşıntı ve ağrı sonrası doktora gitmeye karar verdiğini belirten Ali İhsan Bostan, “Kulaklarımdan çok şikayetim vardı. Ağrı, kaşıntı yapıyordu. Bu rahatsızlıktan dolayı bazen duyamıyordum. Sen duyamıyorsun diye benimle dalga geçtiler. Daha önce ameliyat oldum, temizlettim. Devlet hastanesine gittim, senin kulağında hareket var, kanama yapıyor dediler. 4-5 tane sinek larvası var dediler, birkaç tanesini kendim çıkardım, ilaçları verdiler. Sonra buraya geldim, doktorlar beni rahatlattı” diye konuştu.