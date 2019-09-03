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Bağcılar'da genç kız ölümden döndü

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 03.09.2019 10:48 | Son Güncelleme

Bağcılar'da yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen genç kıza minibüs çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan genç kız hastaneye kaldırıldı.

Kaza geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde Bağcılar'da meydana geldi. 16 yaşındaki Tuğba Sarıkaya'ya yaya geçidinden karşıya geçmek istediği sırada minibüs çarptı. Çarpanın şiddetiyle metrelerce savrulan genç kız yere düşerek yaralandı.Sarıkaya'nın yardımına çevredekiler koştu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Ambulansa alınan genç kız sağlık ekiplerince çevredeki özel bir hastaneye götürüldü.

TABURCU EDİLDİ

Tedavi altına alınan Sarıkaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sarıkaya hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

"3-4 METRE UZAĞA FIRLATTI"

Görgü tanıklarından Şükrü Yiğit, "Yaya yolundan karşıya geçen bir kız çocuğu vardı. O da sağına soluna bakmadı yola atladı, burada da hızla gelen bir minibüs vardı. O da çarptığı çocuğa yaklaşık 3-4 metre uzağa fırlattı. Yaya yolunda araçlar çok fazla durmuyor genel olarak sıkıntı bu" dedi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yaya geçidindeki genç kıza seyir halindeki bir minibüs çarpıyor. Genç kız metrelerce savrulurken, çevredekiler ise yardıma koşuyor. Olay yerine bir süre sonra polis ve sağlık ekipleri geliyor.

Kaynak: DHA

Bağcılar'da genç kız ölümden döndü

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Anahtar Kelimeler:
Bağcılar kaza

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