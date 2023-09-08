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Bağcılar'da geri dönüşüm sahasında çıkan yangın söndürüldü

08.09.2023 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bağcılar'da geri dönüşüm sahasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bağcılar'da geri dönüşüm sahasında çıkan yangın söndürüldü

Alınan bilgiye göre, Mahmutbey Mahallesi'nde büyük bölümü ahşap malzemelerden oluşan yaklaşık bin metrekarelik geri dönüşüm sahasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın geniş alana yayıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının çıktığı bölgenin yanında bulunan park halindeki tırlar, tedbir amaçlı bulundukları yerden ​​​​​​​çekildi.

İtfaiye ekiplerince su ve köpükle müdahale edilen yangın, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

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yangın Bağcılar İtfaiye

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