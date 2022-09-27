Bağcılar'da oğlu tarafından öldürülen kadının cenazesi defnedildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bağcılar'da oğlu tarafından öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

Bağcılar'da oğlu A.S'nin öldürdüğü anne H.S'nin cenazesi İmam Ali Camisi'ne getirildi. H.S'nin naaşı burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Küçükhalkalı Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenazede H.S'nin yakınları güçlükle ayakta dururken, bazı yakınları fenalaştı.

- Olay

Fevzi Çakmak Mahallesi 2005 Sokak'ta 25 Eylül'de meydana gelen olayda 3 katlı apartmanın birinci katında tartıştığı annesi H.S'yi (58) bıçakla öldüren 26 yaşındaki A.S, ardından kaldıkları evi ateşe vermişti.

Ekipler tarafından gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bakırköy Adalet Sarayı'nda "canavarca hisle veya eziyet çektirerek üst soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan tutuklanmıştı.



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