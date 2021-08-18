YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Mersin'de konuştu:

Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Mersin'de konuştu:

18.08.2021 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Ayın 26'sında partimizi kurup, 30'unda tekrar toyumuzu yaptıktan sonra Anadolu'yu dolaşmaya başlayacağız"

MERSİN (AA) - Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, 26 Ağustos'ta partilerini kurup Anadolu'yu dolaşmaya başlayacaklarını söyledi.

Özdağ, "Ayyıldız Hareketi" kapsamında Toroslar ilçesindeki bir restoranda düzenlenen kahvaltı programında, Anadolu'nun stratejik göç saldırılarına uğradığını savundu.

Göç hareketleri nedeniyle kültürel değerlerin tahrip edildiğini öne süren Özdağ, "Türk milletinin iradesini, Türk siyasetinde biz temsil ediyoruz. Bunu çok kesin ve bilerek söylüyorum. Türk milletinin iradesini siyasette biz temsil ediyoruz çünkü Türk milletinin yüzde 90'ı 'Suriyeliler, Suriye'ye dönmeliler.' diyor ve bunu da biz gerçekleştireceğiz. Bu iradeyi siyasete biz taşıyoruz." dedi.

Özdağ, Türkiye'de siyasetin temel ekseninin değiştiğini, Türk milletinin iradesini kendi hareketlerinin temsil ettiğini iddia etti.

Programın ardından Mersin Gazeteciler Cemiyetini ziyaret eden Özdağ, burada da partileşme sürecine ilişkin şunları aktardı:

"Ayın 26'sında partimizi kurup, 30'unda tekrar toyumuzu yaptıktan sonra Anadolu'yu dolaşmaya başlayacağız. Bu, partinin kuruluşundan önce yaptığımız son il ziyareti. İnşallah partinin kuruluşuna çok kısa bir zaman kaldı. Partinin kuruluşundan sonra da partimizin il binasının açılışı vesilesiyle buraya tekrar ziyarete geleceğim."

Özdağ'a ziyaretlerinde, Bağımsız Adana Milletvekili İsmail Koncuk da eşlik etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manavgat'taki yangın sonrası endişelendiren açıklama: Ekosistem değişebilirManavgat'taki yangın sonrası endişelendiren açıklama: Ekosistem değişebilir
Yozgat'ta şaşırtan olay! Yüzünü gören paniklediYozgat'ta şaşırtan olay! Yüzünü gören panikledi
Mersin'de toptancı halinde çıkan yangın hasara neden olduMersin'de toptancı halinde çıkan yangın hasara neden oldu
Anahtar Kelimeler:
Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 18 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:26
Sabah
05:54
Öğle
12:50
İkindi
16:34
Akşam
19:37
Yatsı
20:59

Mersin Nöbetçi Eczaneler18 Ağustos Çarşamba

Elmas Eczanesi
Akdeniz
Elmas Eczanesi
Akdeniz
Elmas Eczanesi
Akdeniz
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Antalya'daki orman yangınlarına müdahale eden Mardin itfaiye personeli yaşadıklarını anlattı

Antalya'daki orman yangınlarına müdahale eden Mardin itfaiye personeli yaşadıklarını anlattı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Antalyaspor-Göztepe maçının ardından

Antalyaspor-Göztepe maçının ardından

Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Erzurum’da sağanak ve dolu etkili oldu

Erzurum’da sağanak ve dolu etkili oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.