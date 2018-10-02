Bağışıklık sisteminizi ayağınıza limon sürerek güçlendirebileceğinizl biliyor muydunuz?

İşte bağışıklığı güçlendiren limon yöntemi

Malzemeler

Bir miktar kaya tuzu

Bir adet limon

Uygulanışı

Limonu ortadan ikiye bölün. Üzerine bir miktar deniz tuzu ilave edin. Daha sonra topuk kısmından başlayarak ayağınızın her yerine dairesel hareketlerle tuzlanmış limonu sürün. Kaya tuzu biraz iri olduğundan ayaklarınızı tahriş etmeden ağır hareketlerle masajı uygulayın.

Bağışıklık sisteminizi güçlendiren diğer tarifler:

Balkabaklı içecek

Balkabağı iyi bir beta karoten kaynağıdır. Aynı zamanda iyi bir C,E ve K vitamini kaynağı olup demir bakımından güçlü bir gıdadır. Özellikle kışın tüketildiğinde bakterilere karşı koruyucudur ve direnç artırır.

Malzemeler:

1 adet muz

1 kase yoğurt

1 bardak süt

1 dilim haşlanmış balkabağı

1 adet muz

Hazırlanışı:

Haşlanmış kabağı blender'da geçirin ve püre haline getirin.

Ardından muzu, sütü, yoğurdu ekleyerek bir tur daha karıştırın.

Dilerseseniz tarçın ve buz ekleyebilirsiniz. Karşımı haftanın 2 günü tüketebilirsiniz.

Kivili içecek

Kivi de tam bir kış meyvesidir. Kalp ve kas sağlığını koruyan kivi iyi bir potasyum kaynağıdır. Özellikle ıspanak ve limon suyu ile birleşince tam bir koruyucu kalkana dönüşüyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmenin yanı sıra vücuttaki toksinlerin atılmasına da yardımcı oluyor.