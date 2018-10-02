Bağışıklık sisteminizi ayağınıza limon sürerek güçlendirebileceğinizl biliyor muydunuz?

Bir miktar kaya tuzu
Bir adet limon
Limonu ortadan ikiye bölün. Üzerine bir miktar deniz tuzu ilave edin. Daha sonra topuk kısmından başlayarak ayağınızın her yerine dairesel hareketlerle tuzlanmış limonu sürün. Kaya tuzu biraz iri olduğundan ayaklarınızı tahriş etmeden ağır hareketlerle masajı uygulayın.
Balkabaklı içecek
Balkabağı iyi bir beta karoten kaynağıdır. Aynı zamanda iyi bir C,E ve K vitamini kaynağı olup demir bakımından güçlü bir gıdadır. Özellikle kışın tüketildiğinde bakterilere karşı koruyucudur ve direnç artırır.
Malzemeler:
1 adet muz
1 kase yoğurt
1 bardak süt
1 dilim haşlanmış balkabağı
1 adet muz
Hazırlanışı:
Haşlanmış kabağı blender'da geçirin ve püre haline getirin.
Ardından muzu, sütü, yoğurdu ekleyerek bir tur daha karıştırın.
Dilerseseniz tarçın ve buz ekleyebilirsiniz. Karşımı haftanın 2 günü tüketebilirsiniz.
Kivili içecek
Kivi de tam bir kış meyvesidir. Kalp ve kas sağlığını koruyan kivi iyi bir potasyum kaynağıdır. Özellikle ıspanak ve limon suyu ile birleşince tam bir koruyucu kalkana dönüşüyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmenin yanı sıra vücuttaki toksinlerin atılmasına da yardımcı oluyor.
Malzemeler:
1 bardak yeşil elma suyu
1 adet kivi
1 kase körpe ıspanak
1/2 demet maydanoz
1/2 çay bardağı limon suyu
Kiviyi soyun ve küçük parçalar halinde kesin.
Ardından tüm malzemeleri blender'dan geçirin. Bu yeşil iksir tüm kış sizi zinde tutmaya yetecek.
Yaban mersinli içecek
İyi bir antioksidan kaynağıdır. Kışın tüketildiğinde vücudu serbest radikallere karşı korur.
Malzemeler:
2 su bardağı yaban mersini
1/2 adet muz
1 tatlı kaşığı bal
1 adet yeşil çay poşeti
1 su bardağı su
Öncelikle yeşil çayı demleyin. Çayınız demlendikten sonra içine balı ekleyin. Ayrı bir yerde yaban mersinini ve muzu blender'dan geçirin. Hazırladığınız meyve püresini yeşil çay ile karıştırın. Karışımınız hazır. Afiyet olsun.
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