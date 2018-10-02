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Bağışıklık sisteminizi ayağınıza limon sürerek güçlendirebileceğinizl biliyor muydunuz?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 02.10.2018 14:31 | Son Güncelleme

Bağışıklık sistemi sağlıklı bir şekilde yaşayabilmek için oldukça önemlidir. Bağışıklık sisteminin güçlü tutulması kişilerin çeşitli hastalılarla yakalanmasına engel olur. Bu yöntemi deneyenler grip ve soğuk algınlığı gibi enfeksiyonel hastalıklardan bir günde kurtulduklarını iddia ediyorlar.

Bağışıklık sisteminizi ayağınıza limon sürerek güçlendirebileceğinizl biliyor muydunuz?

İşte bağışıklığı güçlendiren limon yöntemi

Malzemeler

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Bir miktar kaya tuzu
Bir adet limon

Uygulanışı

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Limonu ortadan ikiye bölün. Üzerine bir miktar deniz tuzu ilave edin. Daha sonra topuk kısmından başlayarak ayağınızın her yerine dairesel hareketlerle tuzlanmış limonu sürün. Kaya tuzu biraz iri olduğundan ayaklarınızı tahriş etmeden ağır hareketlerle masajı uygulayın.

Bağışıklık sisteminizi güçlendiren diğer tarifler:

Balkabaklı içecek

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Balkabağı iyi bir beta karoten kaynağıdır. Aynı zamanda iyi bir C,E ve K vitamini kaynağı olup demir bakımından güçlü bir gıdadır. Özellikle kışın tüketildiğinde bakterilere karşı koruyucudur ve direnç artırır.

Malzemeler:
1 adet muz
1 kase yoğurt
1 bardak süt
1 dilim haşlanmış balkabağı
1 adet muz

Hazırlanışı:
Haşlanmış kabağı blender'da geçirin ve püre haline getirin.
Ardından muzu, sütü, yoğurdu ekleyerek bir tur daha karıştırın.
Dilerseseniz tarçın ve buz ekleyebilirsiniz. Karşımı haftanın 2 günü tüketebilirsiniz.

Kivili içecek

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Kivi de tam bir kış meyvesidir. Kalp ve kas sağlığını koruyan kivi iyi bir potasyum kaynağıdır. Özellikle ıspanak ve limon suyu ile birleşince tam bir koruyucu kalkana dönüşüyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmenin yanı sıra vücuttaki toksinlerin atılmasına da yardımcı oluyor.

Malzemeler:
1 bardak yeşil elma suyu
1 adet kivi
1 kase körpe ıspanak
1/2 demet maydanoz
1/2 çay bardağı limon suyu

Kiviyi soyun ve küçük parçalar halinde kesin.
Ardından tüm malzemeleri blender'dan geçirin. Bu yeşil iksir tüm kış sizi zinde tutmaya yetecek.

Yaban mersinli içecek

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İyi bir antioksidan kaynağıdır. Kışın tüketildiğinde vücudu serbest radikallere karşı korur.

Malzemeler:
2 su bardağı yaban mersini
1/2 adet muz
1 tatlı kaşığı bal
1 adet yeşil çay poşeti
1 su bardağı su

Öncelikle yeşil çayı demleyin. Çayınız demlendikten sonra içine balı ekleyin. Ayrı bir yerde yaban mersinini ve muzu blender'dan geçirin. Hazırladığınız meyve püresini yeşil çay ile karıştırın. Karışımınız hazır. Afiyet olsun.


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