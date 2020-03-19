Bağışıklık sisteminizi çelik gibi güçlendirecek tarifler

Koronavirüs ölümlerinin çoğunda altta yatan başka tıbbi problemler (ileri yaş, şeker, kanser, kronik akciğer, kalp ve böbrek hastalıkları gibi) vardır. Özellikle genç erişkinlerde, semptomlar soğuk algınlığı belirtileri gibi hafiftir. Bazılarında hiç belirti yoktur ve bu hastalar genellikle iyileşirler. Peki bu virüse karşı beslenmede nelere dikkat edelim ?

Genel olarak viral enfeksiyonlardan korunmak için bağışıklık sistemimizi güçlü tutmamız gerekir. Bu süreçte primer olarak dikkat edilmesi gereken nokta yeteli düzeyde hijyeniteyi sağlayabilmektir. Bunun yanında yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmek gereklidir. Bağışıklığı güçlendirmek için beslenmeye son derece dikkat edilmelidir. Bağışıklık sistemimiz vücudumuza giren her türlü virüs, bakteri, mikrop ve yabancı mikroorganizmalara karşı silah görevi görür.

BAĞIŞIKLIĞI KORUMAK İÇİN BU SÜREÇTE;

Sebze tüketiminize özen göstermelisiniz. Özellikle kök sebze grubuna fazlasıyla yer vermelisiniz. Karnabahar, brokoli, lahana, turp , havuç, mor lahana gibi sebzeleri sık sık tüketmeye çalışın.