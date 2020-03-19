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Bağışıklık sisteminizi çelik gibi güçlendirecek tarifler

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Koronavirüs enfeksiyonu teyit edilmiş birçok insanda ateş, öksürük, nefes darlığı semptomlarıyla, ciddi akut solunum hastalığı ortaya çıkmıştır. Bazı hastalarda ishal, bulantı, kusma şeklinde sindirim sistemi bulgularının da tabloya eşlik ettiği görülmüştür. Küresel salgın haline gelen koronavirüsten korunmak için evde kalmak şart. Bunun yanı sıra sağlıklı beslenmeyi elden bırakmamalı. Peki koronavirüse karşı bağışıklık güçlendirmek adına nasıl beslenmeli?

Bağışıklık sisteminizi çelik gibi güçlendirecek tarifler

Koronavirüs ölümlerinin çoğunda altta yatan başka tıbbi problemler (ileri yaş, şeker, kanser, kronik akciğer, kalp ve böbrek hastalıkları gibi) vardır. Özellikle genç erişkinlerde, semptomlar soğuk algınlığı belirtileri gibi hafiftir. Bazılarında hiç belirti yoktur ve bu hastalar genellikle iyileşirler. Peki bu virüse karşı beslenmede nelere dikkat edelim ?

Genel olarak viral enfeksiyonlardan korunmak için bağışıklık sistemimizi güçlü tutmamız gerekir. Bu süreçte primer olarak dikkat edilmesi gereken nokta yeteli düzeyde hijyeniteyi sağlayabilmektir. Bunun yanında yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmek gereklidir. Bağışıklığı güçlendirmek için beslenmeye son derece dikkat edilmelidir. Bağışıklık sistemimiz vücudumuza giren her türlü virüs, bakteri, mikrop ve yabancı mikroorganizmalara karşı silah görevi görür.

BAĞIŞIKLIĞI KORUMAK İÇİN BU SÜREÇTE;

Sebze tüketiminize özen göstermelisiniz. Özellikle kök sebze grubuna fazlasıyla yer vermelisiniz. Karnabahar, brokoli, lahana, turp , havuç, mor lahana gibi sebzeleri sık sık tüketmeye çalışın.

Her gün mutlaka yoğurt ve kefir tüketmeye özen gösterin.
Günde 3-4 porsiyon taze meyve tüketin.
Baharat tüketiminizi artırın. Özellikle pul biber, nane, kekik, zerdeçal, karabiber, zencefil, kimyonu bol bol kullanın. Mide rahatsızlığı olan bireyler miktarlarına dikkat ederek tüketmelidir.
Sizi rahatsız etmeyecek miktarlarda çörek otu yağı kullanabilirsiniz.
Sıcak bitki çayları tüketmeye özen gösterin. Gün içerisinde birkaç bardak sıcak içecek tüketmeye çalışın. ( Ihlamur, adaçayı, zencefilli çaylar )
Soğan ve sarımsak tüketiminizi artırın.
C vitamini içeriği yüksek meyve ve sebzeleri yüksek miktarda tüketmeye özen gösterin. Portakal, kivi, greyfurt, kapya biber gibi besinleri tüketmeye çalışın.
E vitamini içeren yiyecekler; badem, ay çekirdeği, kabak çekirdeği, fındık, ceviz gibi kuru yemişleri ve zeytinyağını tüketmeye özen gösterin.
Propolis, probiyotik-prebiyotik, çinko, D vitamini, demir takviyeleri alabilirsiniz.

BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİRİCİ TARİFLER

Bağışıklık güçlendirici tarif:
Malzemeler:
¼ demet maydanoz
Bir adet limon suyu
Fesleğen
Bir çay kaşığı toz zencefil
Bir su bardağı sade kefir

Hazırlanışı:
Tüm malzemeleri blender'dan geçirin. Afiyet olsun...

Salata tarifi:

Malzemeler:
½ demet maydanoz
½ demet tere
1/3 demet dereotu
Biberiye
Mor lahana
Beyaz lahana
Kapya biber
Limon + elma sirkesi + kekik+ sarımsak+ Bir tatlı kaşığı zeytinyağı

Hazırlanışı:
Malzemelerin hepsini dilediğiniz şekilde doğrayın.
Derin bir kabın içinde soslarla malzemeleri harmanlayın.

Çorba tarifi:

Malzemeler:
1 adet tavuk göğsü
1 orta boy havuç
1 orta boy patates
Birkaç dal dereotu
Sarımsak
Soğan
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Taze yada kuru kişniş

Hazırlanışı:

Tavuk göğsünü haşlayın ve didikleyin. Soğan hafif pembeleşene kadar kavurun. Sonrasında minik bir şekilde doğradığınız patates ve havucu ilave edip soteleyin.
Üzerine tavuk suyu ilave edin. Bir taşım kaynadıktan sonra didiklenmiş tavukları ilave edin.
Sonrasında içerisine kişniş, sarımsak ve kıyılmış dereotu ekleyip çok az kaynatıp ocaktan alabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak sirke, pul biber ve karabiber eklenebilir.

DİYETİSYEN YAPRAK YILMAZ

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Anahtar Kelimeler:
bağışıklık güçlendirici tarifler, sağlık ve beslenme,

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