Bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirmenin yolu bakın neyden geçiyor!

Bağışıklık sisteminin temelini tüm vücuda yayılan beyaz kan hücrelerinin oluşturur. Bu hücrelerin ana görevleri, hücrelerde oluşan problemleri saptamak ve hücrelere saldıran mikroplarla savaşmaktır. Sağlıklı bir kişide bu süreç kusursuz şekilde işlerken, bazı iç ve dış etmenler bu süreci olumsuz etkileyebilir. Örneğin, modern dünyada tarım ilaçları ve ağır metallerin bağışıklık sistemi problemlerine yol açtığını biliyoruz.

Bağışıklık sistemi; vücudumuzu bakteri, virüs, mantar gibi kötü mikroskobik canlılardan koruyan, hormonlar ve sinir sistemine etki eden bir mekanizmadır. Tüm metabolizmayı hatta psikolojiyi etkileyen bağışıklık sisteminin sağlıklı olması; sindirimi kolaylaştırır, cildi parlaklaştırır, enerji seviyesini yükseltir ve daha pek çok olumlu etki sağlar.

İyi çalışan bir sindirim sistemi, bağışıklık problemlerini önlemek için mutlaka gereklidir. Sindirim sistemini iyileştirmek için iki önemli adıma dikkat etmelisiniz:

1-Geçirgen Bağırsak Sendromunu İyileştirin

Sindirim sisteminde ince bağırsak hücreleri arasında çok sıkı bağlar bulunur. Normalde besinler ve zararlı maddeler buradan kana geçemez. Besinler villus dediğimiz tüysü uzantılar ile hücre içine alınır ve işlendikten sonra kana verilerek karaciğere yönlendirilir.