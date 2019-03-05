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Bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirmenin yolu bakın neyden geçiyor!

Uzm. Dr. Aşkın Nasırcılar Uzm. Dr. Aşkın Nasırcılar
KEŞFET HABERLERİ  | 05.03.2019 10:51 | Son Güncelleme

Otoimmün rahatsızlığı olan birçok kişide basit ama önemli 2 yöntemin fayda verebileceğini biliyor musunuz? Rejeneratif Tıp Uzmanı Dr. Aşkın Nasırcılar, bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek daha düzgün çalışmasını sağlayacak beslenme önerilerinde bulundu.

Bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirmenin yolu bakın neyden geçiyor!

Bağışıklık sisteminin temelini tüm vücuda yayılan beyaz kan hücrelerinin oluşturur. Bu hücrelerin ana görevleri, hücrelerde oluşan problemleri saptamak ve hücrelere saldıran mikroplarla savaşmaktır. Sağlıklı bir kişide bu süreç kusursuz şekilde işlerken, bazı iç ve dış etmenler bu süreci olumsuz etkileyebilir. Örneğin, modern dünyada tarım ilaçları ve ağır metallerin bağışıklık sistemi problemlerine yol açtığını biliyoruz.

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Bağışıklık sistemi; vücudumuzu bakteri, virüs, mantar gibi kötü mikroskobik canlılardan koruyan, hormonlar ve sinir sistemine etki eden bir mekanizmadır. Tüm metabolizmayı hatta psikolojiyi etkileyen bağışıklık sisteminin sağlıklı olması; sindirimi kolaylaştırır, cildi parlaklaştırır, enerji seviyesini yükseltir ve daha pek çok olumlu etki sağlar.

İyi çalışan bir sindirim sistemi, bağışıklık problemlerini önlemek için mutlaka gereklidir. Sindirim sistemini iyileştirmek için iki önemli adıma dikkat etmelisiniz:

1-Geçirgen Bağırsak Sendromunu İyileştirin

Sindirim sisteminde ince bağırsak hücreleri arasında çok sıkı bağlar bulunur. Normalde besinler ve zararlı maddeler buradan kana geçemez. Besinler villus dediğimiz tüysü uzantılar ile hücre içine alınır ve işlendikten sonra kana verilerek karaciğere yönlendirilir.

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Bu sıkı bağlantılar bozulduğunda bakterilerin, mikrop ürünlerinin ve zararlı maddelerin hücreler arasından doğrudan kana karışır. İşte bu duruma Geçirgen Bağırsak Sendromu diyoruz. Dünyada milyonlarca kişide bulunan bu sendromu yaşayanların çoğu tanı almamış durumda. İsmine bakıca sanki sadece sindirim sistemini etkileyen bir rahatsızlık gibi düşünülebilir oysa bu sendrom birçok sağlık problemi ile ilişkilidir.

Geçirgen bağırsak sendromuna bağlı olarak;

  • Besin allerjileri,
  • Enerji azlığı ve kronik yorgunluk,
  • Eklem sorunları,
  • Tiroid rahatsızlıkları ve
  • Bağışıklık sistemi sorunları gibi, hastalıklar görülebilir.

İyi haber, bakteri ve toksinlerin kana rahatça geçmemesi için sıkı bağlantıları onarabilecek yöntemlerin olması. Bu anlamda en önemli silahımızsa yediklerimizi değiştirmek diyebilirim.

Bu besinleri listenizden çıkarın:

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  • Şeker ve yapay tatlandırıcılar
  • İşlenmiş ve mikrodalgadan geçirilmiş besinler
  • Hidrojenlenmiş yağlar (Soya, kanola ve mısır yağı eklem ve hücre iltihabına yol açabilir. İyi yağ içeren hindistan cevizi, zeytinyağı veya allerjiniz yoksa fıstık yağı tercih edin. Organik tereyağı veya sade yağ sindirim sistemini rahatlatır, bağışıklık sistemi için mükemmeldir.)

2. Probiyotikten Zengin Beslenin

Bağışıklık sistemi sağlığı için D ve C vitaminleri son derece önemlidir. Vitaminler kadar önemli hatta daha önemlisi probiyotikten zengin beslenme diyebilirim. Probiyotikler başta sindirim olmak üzere sağlığa önemli etkileri olan canlı bakteri ve mayalardır.

Besinlerin sindirilmesinde, bağırsak detoksunda, bağışıklık sisteminin dengesi ve desteğinde önemli görevleri vardır. Son yıllarda yapılan bir yığın akademik çalışmayla iyi bakteri azlığının başta otoimmün rahatsızlıklar olmak üzere birçok kronik hastalıkla ilişkili olduğu gösterilmiştir.

En iyi probiyotik besinler

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  • Fermente Sebzeler (Özellikle turşular)
  • Fermente Sütler (Kefir, yoğurt ve özellikle keçi yoğurdu)
  • Kombucha Çayı
  • Kemik Suyu

Bağışıklık sisteminizin sağlığı büyük fark yaratır

Güçlü bir sindirim sistemine sahip olunsa bile bağışıklık sistemini güçlendirmek sağlığınız için önemli bir yatırımdır. Her ne kadar dikkat etseniz de tüketmeniz gerekenler ile kaçınmanız gerekenleri mükemmel şekilde her gün uygulamak mümkün değildir. Bu nedenle yüksek kalitede iltihabı önleyen takviye ürünler almanız da önemli.

Ekinezya, mürver, astralagus kökü, zencefil kökü, ginseng, D vitamini ve oregano gibi ürünlerin destek ürünler olarak günlük diyete eklenmesi halinde bağışıklık sistemine önemli bir yatırım yapılmış olacaktır.

Bağışıklık sistemi ve sindirim kanalı bağlantısına dikkat
Enerjinizi arttırarak kronik yorgunluktan kurtulmak, hastalıklarla savaşmak ve otoimmün hastalıklarla başa çıkmanın yolu bağırsaklardan geçiyor. Bugün otoimmün rahatsızlığa sahip hastalarda sindirim kanalının ve burada yaşayan bakterilerin sağlıklı bireylerden farklı olduğunu biliyoruz. Son yıllarda bunu ortaya koyan pek çok akademik çalışma yapıldı. Binlerce yıl önce fark edildiği gibi “Ne yersen, O’sun” sözü günümüz içinde bilimsel bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Sağlıklı bir ömür için beslenme biçimimiz ve hayat tarzımız en önemli değişken olarak görünüyor.

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