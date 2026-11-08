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22 ayar altın kaplama lokum! Tadım bedava, kilosu 10 bin lira

Amasya'da gıda ürünleri satılan bir dükkandaki altın kaplama lokum görenleri şaşırtıyor. Üretiminde 22 ayar altın tozu kullanılan lokumu dileyen ücretsiz tadabiliyor.

22 ayar altın kaplama lokum! Tadım bedava, kilosu 10 bin lira
Çiğdem Berfin Sevinç

İçeriğinde badem, Antep fıstığı ve Frenk üzümü bulunup özel sarma dolgularla hazırlanan bu lokum türü, gıda tüzüğüne uygun yenilebilir altın tozuyla süsleniyor. Görenlerin şaşırdığı lokumun dilimlerinden dükkana gelen herkes tadabiliyor.

22 ayar altın kaplama lokum! Tadım bedava, kilosu 10 bin lira 1

22 AYAR ALTIN KULLANILDI

Kilosu 500 TL ile 3 bin TL arasında fiyatlarda 66 çeşit daha lokumun satıldığı dükkanın sahibi Selim Kaya, "Altın kaplama lokumumuzda 22 ayar altın kullandık. 50 kilogramlık lokum kazanımıza 5 gram altın girmektedir. Kilosunu 10 bin TL'den satıyoruz. Her gelene tattırıyoruz. Alıp almamaları önemli değil" dedi.

22 ayar altın kaplama lokum! Tadım bedava, kilosu 10 bin lira 2

"KÜLÇE ALTIN GİBİ LOKUM YAPMIŞLAR"

Altın kaplı lokumu daha önce yemediğini anlatan şef Sezer Dirican ise, "Altın kaplamalı çok şeyle karşılaşmıştım. Ama lokumla değil. Dışı komple altın. Dışarıdan görseniz külçe altın gibi lokum yapmışlar" diye konuştu.

22 ayar altın kaplama lokum! Tadım bedava, kilosu 10 bin lira 3

"FİYATI ÇOK PAHALI"

Adını duyduğunda şaşırdığı altın kaplama lokumun fiyatını pahalı bulan Nuran Muslu da, "Biz bu lokumu yiyemeyiz. Mahallemde de kimsenin yiyebileceğini düşünmüyorum. Çok pahalı. Onun yerine cennet hurmalarını kurutup yeriz" şeklinde konuştu.

22 ayar altın kaplama lokum! Tadım bedava, kilosu 10 bin lira 4

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.555,36
6.556,39
% -0.6
23:59
Ons Altın / TL
203.863,24
203.957,95
% -0.59
23:59
Ons Altın / USD
4.065,71
4.066,35
% -0.8
23:59
Çeyrek Altın
10.488,58
10.719,70
% -0.6
23:59
Yarım Altın
20.911,60
21.439,41
% -0.6
23:59
Ziynet Altın
41.954,32
42.747,69
% -0.6
23:59
Cumhuriyet Altını
43.400,00
44.056,00
% -0.04
13:02
Anahtar Kelimeler:
Altın lokum
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