Bağışlamak eş anlamlısı nedir? Bağışlamak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bağışlamak kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski Türkçe "ihsan etmek" anlamına gelen baġışla- fiilinden türemiştir. Ancak baġışla- fiili Farsçadaki baḫş kelimesinden türemiştir. Yani Farsça "baḫş" + Türkçe "+lA-" > baġışla- şeklindedir. Türkçeleşerek türetilen bir kelime olduğu için Türkçe kökenlidir. Bağışlamak kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı:
Bağışlamak kelimesinin birden fazla anlamı vardır. Bu nedenle eş anlamlıları seçerken mutlaka cümlenin anlamına bakmak gerekir. Örneğin affetmek ve hibe etmek kelimeleri bağışlamanın eş anlamlısı kelimelerdir. Ancak affetmek ve hibe etmek aynı anlama gelmez. Bu nedenle hibe etmek anlamına gelen bir cümlede affetmek kelimesini kullanırsak anlatım bozukluğu olur. Bağışlamak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:
Bağışlamak kelimesinin eş anlamlısı ile kullanılan cümlelere örnek verecek olursak;