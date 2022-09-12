Bağışlamak eş anlamlısı nedir? Bağışlamak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bağışlamak kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski Türkçe "ihsan etmek" anlamına gelen baġışla- fiilinden türemiştir. Ancak baġışla- fiili Farsçadaki baḫş kelimesinden türemiştir. Yani Farsça "baḫş" + Türkçe "+lA-" > baġışla- şeklindedir. Türkçeleşerek türetilen bir kelime olduğu için Türkçe kökenlidir. Bağışlamak kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı:

Bir malı karşılık beklemeden başkasına vermek

Herhangi bir kötü davranış sonucunda ceza vermemek

Görevden çekmek gibi anlamlara gelmektedir.

Bağışlamak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Bağışlamak kelimesinin birden fazla anlamı vardır. Bu nedenle eş anlamlıları seçerken mutlaka cümlenin anlamına bakmak gerekir. Örneğin affetmek ve hibe etmek kelimeleri bağışlamanın eş anlamlısı kelimelerdir. Ancak affetmek ve hibe etmek aynı anlama gelmez. Bu nedenle hibe etmek anlamına gelen bir cümlede affetmek kelimesini kullanırsak anlatım bozukluğu olur. Bağışlamak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:

Hibe etmek

Affetmek

Teberru etmek

Bahşetmek

Bağışlamanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bağışlamak kelimesinin eş anlamlısı ile kullanılan cümlelere örnek verecek olursak;

Ödünç aldığı parayı ihtiyacı olan birisine teberru eden adam ne kadar masalsı, değil mi?

Yıllardır çalışmasının sunucunda bütün mal varlığını memleketine hibe etmişti.

Yaptığı onca hatadan sonra yine de onu affetti.

Elindeki çiçek demetini askerin ayağının oraya atarak "Lütfen beni affedin." diye ağlıyordu.

Kullanmadığı kıyafetlerini toplayarak afet bölgesindekilere teberru etti.

Bana bu yardımı bahşettiğiniz için sizi hiçbir zaman unutmayacağım.



