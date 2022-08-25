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Çağdaş eş anlamlısı nedir?Çağdaş eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı

25.08.2022 06:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çağdaş, Türkçenin en çok kullanılan kelimeleri arasında yer alıyor. Özellikle sınavlarda paragraflarda çağdaş kelimesine yer verilere eş anlamlısı sorulabiliyor. Günlük yaşamdaysa erkek çocuklarına verilen bir isim olarak kullanılıyor. Peki, çağdaş eş anlamlısı nedir?

Ebeveynler son dönemlerde çağdaş ismini çocuklarına çok koymaya başladı. Özel isim başta olmak üzere birçok konuda çağdaş kelimesine yer veriliyor. Çağdaş eş anlamlısı sözcükler yazılış ve okunuş bakımından çağdaştan farklıdır. Yalnız anlam olarak aynıdırlar. Eş anlamlı kelimeler birebir aynı anlam taşımasa dahi benzerlikleriyle dikkat çeker. Çağdaşın yerine eş anlamlıları kullanılarak cümle zenginleştirilir.

Çağdaş kelimesinin anlamı nedir?

Çağdaş kelimesinin eş anlamlısı ile gerçek anlamlısı da öğrenilmelidir. Çağdaş kelimesinin kullanımı her alanda tercih ediliyor. Türkçe kökenli olan çağdaş 2 farklı anlamı temsil ediyor. Çağdaş kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu tarafından belirlenmiştir.
Çağdaş kelimesinin anlamı; çağa uygun olarak ifade edilmiştir. Aynı çağ içinde yaşayanların ifade edilmesi için kullanılan kelimedir. Ayrıca erkek çocuklara verilen bir isimdir. Çağdaş kelimesi cümle içinde;

  • Ayşe çağdaş bir insan olarak çocuklarını yetiştirdi.
  • Çağdaş dünyanın insanları daima kazanacak.

Çağdaş kelimesinin eş anlamları nedir?

Çağdaş kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük 7 tanedir. Bu kelimeler yaşamın her alanında kullanılıyor. Çağdaşın eş anlamlısı olan sözcükleri şöyle sıralayabiliriz;

  • Çağcıl,
  • Muasır,
  • Asri,
  • Modern,
  • Uygar,

Çağdaşın eş anlamlıları ile örnek cümleler;

  • Atatürk’ün çizdiği yolda muasır medeniyetler seviyesine ulaşacağız.
  • Modernleşen dünyaya uygun yaşamak gerek.
  • Uygarca kavga etmeden problemleri çözme yaşındayız.
  • Modernleşmeye ayak uydurarak tüm sorunlar ortadan kaldırılabilir.
  • Onun gibi uygar ve yenilikçi insanın fikirlerini dinlemek ufkumuzun açılmasını sağlıyor.
  • Muasır medeniyetlere ulaşmak adına çok çalışmalıyız.
  • Asri toplum olmak kolay değildir.

Türkçe kökenli olan çağdaşın eş anlamlılarının bazıları Latince Arapçadan geçmiştir. Muasır kelimesi Arapçadan Türkçeye geçerek çağdaşın eş anlamlısı olarak kullanılıyor. Modern kelimesiyse Latinceden Türkçeye geçmiştir. Çağdaşı zıt anlamlıları eş anlamlı sözcükler kadar günlük konuşmalarda geçiyor. Çağ dışı, bağnaz ve ilke kelimeleri çağdaşın zıt anlamlılarıdır.


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