Hudut eş anlamlısı nedir? Hudut kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hudut kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Arapça "ḥdd" kökünden gelen "ḥudūd" kelimesinden alıntıdır. "Sınırlar" anlamına gelen ḥudūd kelimesi, ḥadd (sınır) kelimesinin çoğul çekimidir. Hudut kelimesinin Türkçede sınır anlamına gelir. Bir diğer anlamı ise "uç, son" şeklindedir.
Hudut kelimesi günümüzdeki kullanımını yavaşça kaybetmektedir. Aktif bir şekilde kullanılmayan hudut kelimesinin yerine eş anlamlıları daha çok tercih edilir. Hudut kelimesinin eş anlamı:
Hudut kelimesinin yerine günümüzde daha çok bu kelimeler tercih edilmektedir. Ancak bu kelimeleri kullanırken mutlaka cümlenin anlamına ve bağlamına bakmak gerekir.