Hudut eş anlamlısı nedir? Hudut kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hudut kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Arapça "ḥdd" kökünden gelen "ḥudūd" kelimesinden alıntıdır. "Sınırlar" anlamına gelen ḥudūd kelimesi, ḥadd (sınır) kelimesinin çoğul çekimidir. Hudut kelimesinin Türkçede sınır anlamına gelir. Bir diğer anlamı ise "uç, son" şeklindedir.

Hudut kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Hudut kelimesi günümüzdeki kullanımını yavaşça kaybetmektedir. Aktif bir şekilde kullanılmayan hudut kelimesinin yerine eş anlamlıları daha çok tercih edilir. Hudut kelimesinin eş anlamı:

Sınır

Limit

Hudut kelimesinin yerine günümüzde daha çok bu kelimeler tercih edilmektedir. Ancak bu kelimeleri kullanırken mutlaka cümlenin anlamına ve bağlamına bakmak gerekir.

Hududun eş anlamlıları ile örnek cümleler neler olabilir?

Türkiye’nin birden fazla sınır komşusu bulunmaktadır.

Arkadaşım iyice sınırı aştı, bir konuşma yapmanın zamanı gelmişti.

Yaptıklarıyla limitlerde dolaşan biriydi.

Onun gibi limitleri uçta biriyle arkadaş olmam mümkün değildi.

Herkesin yapabileceklerinin bir limiti vardır ve o limitini çoktan aştı.



