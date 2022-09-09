EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Hudut eş anlamlısı nedir? Hudut kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hudut eş anlamlısı nedir? Hudut kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

09.09.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe farklı dillerle iletişime girmiştir. Bu etkileşimler sonucunda sözcük alışverişi gerçekleşmiştir. Dilimizde yabancı kökenli birçok kelime bulunmaktadır. Hudut kelimesi de dilimize Arapçadan gelmiştir. Zamanla Türkçeleşmiş ve dilimize yerleşmiştir. Hudut kelimenin eş anlamlıları da mevcuttur. Peki, hudut eş anlamlısı nedir?

Hudut eş anlamlısı nedir? Hudut kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hudut kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Arapça "ḥdd" kökünden gelen "ḥudūd" kelimesinden alıntıdır. "Sınırlar" anlamına gelen ḥudūd kelimesi, ḥadd (sınır) kelimesinin çoğul çekimidir. Hudut kelimesinin Türkçede sınır anlamına gelir. Bir diğer anlamı ise "uç, son" şeklindedir.

Bağ eş anlamlısı nedir? Bağ kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanımBağ eş anlamlısı nedir? Bağ kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Hudut kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Hudut kelimesi günümüzdeki kullanımını yavaşça kaybetmektedir. Aktif bir şekilde kullanılmayan hudut kelimesinin yerine eş anlamlıları daha çok tercih edilir. Hudut kelimesinin eş anlamı:

  • Sınır
  • Limit

Hudut kelimesinin yerine günümüzde daha çok bu kelimeler tercih edilmektedir. Ancak bu kelimeleri kullanırken mutlaka cümlenin anlamına ve bağlamına bakmak gerekir.

Ekim eş anlamlısı nedir? Ekimin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımEkim eş anlamlısı nedir? Ekimin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Hududun eş anlamlıları ile örnek cümleler neler olabilir?

  • Türkiye’nin birden fazla sınır komşusu bulunmaktadır.
  • Arkadaşım iyice sınırı aştı, bir konuşma yapmanın zamanı gelmişti.
  • Yaptıklarıyla limitlerde dolaşan biriydi.
  • Onun gibi limitleri uçta biriyle arkadaş olmam mümkün değildi.
  • Herkesin yapabileceklerinin bir limiti vardır ve o limitini çoktan aştı.
Efsane eş anlamlısı nedir? Efsanenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımEfsane eş anlamlısı nedir? Efsanenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asilin eş anlamlısı nedir?Asilin eş anlamlısı nedir?
KPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldıKPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldı
YKS ek tercih işlemi nasıl yapılır?YKS ek tercih işlemi nasıl yapılır?
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlısı hudut

En Çok Okunan Eğitim Haberler

YKS ek tercih işlemi nasıl yapılır?

YKS ek tercih işlemi nasıl yapılır?

2022 YKS ek tercih ücreti nereye yatırılır?

2022 YKS ek tercih ücreti nereye yatırılır?

Anadolu Üniversitesi pedagojik formasyon programı!

Anadolu Üniversitesi pedagojik formasyon programı!

Okullarda maske takmak zorunlu mu?

Okullarda maske takmak zorunlu mu?

İlginizi Çekebilir

Kan şekerini anında düşürür, bağışıklığı çelik gibi yapar...

Kan şekerini anında düşürür, bağışıklığı çelik gibi yapar...

Bakışlara aldırış etmedi! Sokak ortasında bikinisiyle yürüdü

Bakışlara aldırış etmedi! Sokak ortasında bikinisiyle yürüdü

1000 TL üzerinde indirim! Columbia ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

1000 TL üzerinde indirim! Columbia ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

Bazı şeyleri paylaşmak istemeyebilirsiniz!

Bazı şeyleri paylaşmak istemeyebilirsiniz!

Sürüklendikçe sürüklendi! Hava balonunda mahsur kaldı

Sürüklendikçe sürüklendi! Hava balonunda mahsur kaldı

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.