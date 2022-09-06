Cömert eş anlamlısı nedir? Cömert kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Cömert kelimesi, Farsçada "cômard, cawmard" sözcüklerinin alıntısı olarak ortaya çıkmıştır. Bu kelimeler cimri olmayan, eli açık anlamlarına gelir. Farsçada cavanmard/cevânmerd kelimesinden türemiştir. Delikanlı, genç adam anlamına gelir. Cömert kelimesi dilimizde ilk defa Codex Cumanicus eserinde "gomard/gomart" olarak kullanılmıştır.
Maddi açıdan zor durumda olanlara, hesap yapmadan yardım eden kişilere cömert denir. Farsçadan Türkçeye geçen cömert kelimesinin TDK'ye göre anlamı şu şekildedir:
Cömert kelimesinin eş anlamı olan sözcükler birden fazladır. Bu kelimelerin bazıları Arapça ve Farsça kökenli olsa da bazıları halk ağzında kullanılan ifadelerdir. Cömert eş anlamı olan kelimeler: