Cömert eş anlamlısı nedir? Cömert kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Cömert kelimesi, Farsçada "cômard, cawmard" sözcüklerinin alıntısı olarak ortaya çıkmıştır. Bu kelimeler cimri olmayan, eli açık anlamlarına gelir. Farsçada cavanmard/cevânmerd kelimesinden türemiştir. Delikanlı, genç adam anlamına gelir. Cömert kelimesi dilimizde ilk defa Codex Cumanicus eserinde "gomard/gomart" olarak kullanılmıştır.

Cömert kelimesi ne demek?

Maddi açıdan zor durumda olanlara, hesap yapmadan yardım eden kişilere cömert denir. Farsçadan Türkçeye geçen cömert kelimesinin TDK'ye göre anlamı şu şekildedir:

Verimli

Cimri olmayan, eli açık, bonkör

Cömert kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Cömert kelimesinin eş anlamı olan sözcükler birden fazladır. Bu kelimelerin bazıları Arapça ve Farsça kökenli olsa da bazıları halk ağzında kullanılan ifadelerdir. Cömert eş anlamı olan kelimeler:

Ahi

Alicenap

Bonkör

Eli açık

Verimli

Kerim

Koçak

Selek

Semih

Cömert eş anlamlıları ile örnek cümleler

O alicenap insandır. Üç kuruşun hesabını yapacağını zannetmiyorum.

Semih bir insan olduğu için fakir fukarayı hep doyururdu.

Mehmet bonkörlükte adeta yarışır.

Onun kadar eli açık insan görmedim.



