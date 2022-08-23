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Bağlaç olan ki nasıl yazılır? Bağlaç olan ki'nin yazımı nasıl ayırt edilir?

22.08.2022 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe, yazımda farklı birçok kuralı barındıran bir dildir. Yazım kuralları bakımından özellikle bağlaçlar önem taşır. Bağlaçların yazımı bazen kafa karışıklığı yaratabilir. Ayrı yazılanlar ve bitişik yazılanlar bulunur. Bu yazımların ayırt edilmesinde de dikkat edeceğimiz hususlar vardır. Bu basit hususlarla kolay bir şekilde ayrı ve bitişik yazımı halledebiliriz. Bağlaç olan ki nasıl yazılır? Bağlaç olan ki'nin yazımı nasıl ayırt edilir?

Bağlaç olan ki nasıl yazılır? Bağlaç olan ki'nin yazımı nasıl ayırt edilir?

Türkçede bağlaçlar iki kelimeyi, iki cümleyi anlamsal yönden birbirine bağlayan sözcüklerdir. Bağlaçlar cümle içinde büyük önem taşır. Hem anlamsal yönden hem de yapısal olarak cümlenin tamamlayıcılarıdır. Bu kadar işlevi olan bağlaçlar, yazım açısından en zorlandığımız kelimelerdir. Ayrı ya da bitişik yazımı konusunda genelde şüpheye düşülür ve yanılma payı her zaman fazladır. Bu nedenle, bağlaçların doğru yazımı konusunda bilgi sahibi olmak ve yanılgıya düşmemek adına internette araştırmalar yapıyoruz.

Bağlaç olan ki nasıl yazılır? Ki ayrı mı yazılır?

Bağlaç olan ki yazımı, son derece karıştırılan bir yazım kuralıdır. Cümle içinde -ki ekinin ve ki bağlacının yazımı, insanlar tarafından internete çokça araştırılan bir konudur. Yazımında sıkça hata yapılan konulardan biri olan ki yazım kuralları, öğrenmesi oldukça kolay bir yöntem içerir. Cümle içerisinde eğer bağlaç olan “ki” bulunuyorsa bu “ki” ayrı yazılmalıdır. Bunun yanında bağlaç olan ki bazı istisnai durumlarda bitişik yazılır.
Kalıplaşan bu kelimeler şöyledir: Sanki, oysaki, meğerki, belki, hâlbuki, çünkü, mademki. Kalıplaşan kelimeleri hafızamızda daha kolay tutabilmek için kullanılan bir yöntem vardır. Bu kalıplaşan kelimeler için "SOMBaHÇeM" şeklinde bir kodlama yapabiliriz. Genel olarak bağlaç olan ki, küçük ünlü uyumuna uymaz. Ancak bu kalıplaşmış olan çünkü kelimesinde, zaman içerisinde küçük ünlü uyumuna uymuştur.
Çok fazla hata yapılan ki yazımı, bağlaç olan ve ek olan ki olarak farklılık gösterir. Doğrusunu yazabilmek adına kolay yöntemler bulunmaktadır. Bu basit ipuçları sayesinde hatasız bir şekilde kullanabilir ve cümleye netlik kazandırmış oluruz.

Ki'nin yazımı nasıl ayırt edilir? Ki eki cümlede nasıl yazılır?

Ki’nin yazımı konusunda yaşadığımız tereddüttü aşabilmemiz için uygulayabileceğimiz farklı bir yöntem bulunuyor. Bağlaç olan ki eki, cümle içerisinde ayrı şekilde yazılır. Ek olarak kullanılan -ki ise bitişik yazılır. Ki’nin yazımı ile ilgili kısa yolu öğrendiğimizde, bir daha bu yazım kuralı ile ilgili herhangi bir sorun yaşamayız. Ki'yi ek ya da bağlaç olarak kullandığımızda yazımıyla ilgili yanılmamak için bir ayırt etme yöntemi bulunuyor. Bu yöntemde, cümlede ki’nin olduğu bölümü ele alırız. Ki’den sonra –ler/–lar ekini ekleriz. Sözcüğün anlamı bozulmuyorsa buradaki -ki ektir. Bitişik yazılır ve aitlik ekidir. Eğer anlam bozulursa bu ki ayrı yazılır ve bağlaçtır. Bu yöntem sayesinde basit bir şekilde ki’nin ek ya da bağlaç olduğunu ayırt edebiliriz. Bağlaç olan ki'nin ayrı yazılmasıyla birlikte şüphe ve pekiştirme göreviyle yazılan ki sözcüğü de ayrı yazılır. Örneğin:

  • Eve misafir gelmiş, kapı çaldı mı ki?
  • Seni o kadar çok seviyorum ki.

Ki yazım kuralları ve ki ekinin yazımı nasıl olmalıdır?

Yazım kuralları içerisinde bağlaçların ve eklerin kullanımı önemli bir yer taşır. Kullandığımız basit yöntemlerle yazılarımızda daha doğru bir anlatım sağlayabiliriz. Yazım kurallarına uyarak hatasız ve doğru bir anlatım sunabiliriz. Kısa yollar sayesinde bağlaç olan ki’yi ayrı, ek olan ki’yi bitişik yazarız. Ki ekini cümle içerisinde bitişik bir şekilde kullanmalıyız. Doğru yazımı bulabilmek için ki'den sonra çoğul eklerini ekleyip anlamının bozulup bozulmadığına bakarız. Eğer anlam bozuluyorsa ki ayrı yazılır. Anlam bozulmuyorsa ki bitişik yazılır. Ki'nin yazımı örnekler neler olabilir?

Bağlaç olan ki ile örnekler:

  • Nereden geldi ki buraları beğenmiyor?
  • Nasıl bir hata yaptı ki ailesi onu affedemiyor?
  • Onu o kadar seviyor ki ülkesini terk etmeyi göze almış.

Ek olan –ki ile örnek cümleler:

  • Bugünkü aklım olsaydı her şeyi daha farklı yapardım.
  • Dünkü maçta yaptığı hatalar yüzünden çok pişman olmuştu.
  • Ne zaman yeni bir iş kurmaya kalksa evdeki hesap çarşıya uymuyordu.

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