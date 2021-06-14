Bahamalar’da inanılmaz bir plaj! Pembe kumlardan oluşan plaj görenleri hayrete düşürüyor

Bahamalar’daki Pembe Kum Plaj, yaklaşık 5 kilometrelik solgun pembe kumu ve sakin denizi ile göz kamaştırıcı bir güzelliğe sahiptir. Az kişi tarafından bilinen bu plaj, ziyaret edenleri pembe kumu sayesinde şaşkınlığa uğratıyor. Aslında pembe kum sahilini ilk kez görüyorsanız şaşırmanız normaldir.

Bu pembe kumlar aslında foraminifera adı verilen özel bir tür kırmızı-pembe kabuklu hayvanların kalıntılarından oluşuyor. Bu hayvanlar öldüklerinde kabukları kalıyor ve rüzgar bunları ezip, taş ve diğer kalıntılarla birleştirerek bu şahane görüntüyü ortaya çıkarıyor.



