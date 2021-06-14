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Bahamalar’da inanılmaz bir plaj! Pembe kumlardan oluşan plaj görenleri hayrete düşürüyor

14.06.2021 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahamalar ya da resmi adı ile Bahama Milletler Topluluğu, Karayipler'de yer alan ve coğrafi açıdan Orta Amerika'ya dahil edilen Batı Hint Adaları'nın kuzeydoğu sınırını oluşturan bir takımada ülkesidir. Bahamalar özellikle deniz tatili yapmak isteyen yabancı turistlerin ilk tercihi oluyor. Sizler için Bahamalar’da bulunan ve ilginç görüntüsüyle merak uyandıran bir sahili tanıştıracağız.

Bahamalar’da inanılmaz bir plaj! Pembe kumlardan oluşan plaj görenleri hayrete düşürüyor

Bahamalar’daki Pembe Kum Plaj, yaklaşık 5 kilometrelik solgun pembe kumu ve sakin denizi ile göz kamaştırıcı bir güzelliğe sahiptir. Az kişi tarafından bilinen bu plaj, ziyaret edenleri pembe kumu sayesinde şaşkınlığa uğratıyor. Aslında pembe kum sahilini ilk kez görüyorsanız şaşırmanız normaldir.

bahama

Bu pembe kumlar aslında foraminifera adı verilen özel bir tür kırmızı-pembe kabuklu hayvanların kalıntılarından oluşuyor. Bu hayvanlar öldüklerinde kabukları kalıyor ve rüzgar bunları ezip, taş ve diğer kalıntılarla birleştirerek bu şahane görüntüyü ortaya çıkarıyor.

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