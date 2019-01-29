Bahar Candan Aleyna Tilki'yi kızdıracak!

Katıldığı moda programlarıyla adını duyuran ve son günlerde göbeğiyle Bahar Candan, bugün Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu.

Candan, genç şarkıcı Aleyna'nın kendisini taklit ettiğini söyledi.

"ALEYNA BENİM GİYDİKLERİMİ GİYİYOR"

Programda sunucularının "Aleyna, benim giydiklerimi giyiyor, sürekli beni takipte' demişsin öyle mi düşünüyorsun?" sorusu üzerine açıklama yapan Bahar Candan, şöyle konuştu:

"Giysilerimi görünce öyle düşünüyorum. Örneğin bir markaya ait montum ve taytım vardı insan görünce düşünüyor yani. Çokta ünlü bir kız takip ediyorum.

Benden daha ünlü bunu kabul edebilirim ama gördüğümde de anlıyorum. Arkadaşlarım sürekli 'Sana benziyor, senin gibi olmak istiyor' diyor."

"2 BİN TL HESAP ÖDEDİĞİM OLDU"

Bahar Candan, programda özel hayatıyla ilgili şu açıklamaları yaptı: "Son günlerde çok para harcamaya başladım. Yemek yediğim mekanlara 2 bin TL ödediğim oldu. Makarna ve deniz mahsulleri yiyorum. Bu hesap iki kişiye geliyor. Bazen ben ödüyorum ama genellikle Selin diye bir arkadaşım var o ödüyor.