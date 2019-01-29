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Bahar Candan Aleyna Tilki'yi kızdıracak!

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.01.2019 13:32 | Son Güncelleme

Katıldığı moda programıyla adını duyuran Bahar Candan, bugün konuk olduğu canlı yayında Aleyna Tilki'nin kendisine özendiğini ve aldığı kıyafetleri onun da satın aldığını söyledi.

Bahar Candan Aleyna Tilki'yi kızdıracak!

Katıldığı moda programlarıyla adını duyuran ve son günlerde göbeğiyle Bahar Candan, bugün Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu.

Candan, genç şarkıcı Aleyna'nın kendisini taklit ettiğini söyledi.

"ALEYNA BENİM GİYDİKLERİMİ GİYİYOR"

Programda sunucularının "Aleyna, benim giydiklerimi giyiyor, sürekli beni takipte' demişsin öyle mi düşünüyorsun?" sorusu üzerine açıklama yapan Bahar Candan, şöyle konuştu:

"Giysilerimi görünce öyle düşünüyorum. Örneğin bir markaya ait montum ve taytım vardı insan görünce düşünüyor yani. Çokta ünlü bir kız takip ediyorum.

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Benden daha ünlü bunu kabul edebilirim ama gördüğümde de anlıyorum. Arkadaşlarım sürekli 'Sana benziyor, senin gibi olmak istiyor' diyor."

"2 BİN TL HESAP ÖDEDİĞİM OLDU"

Bahar Candan, programda özel hayatıyla ilgili şu açıklamaları yaptı: "Son günlerde çok para harcamaya başladım. Yemek yediğim mekanlara 2 bin TL ödediğim oldu. Makarna ve deniz mahsulleri yiyorum. Bu hesap iki kişiye geliyor. Bazen ben ödüyorum ama genellikle Selin diye bir arkadaşım var o ödüyor.

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"EVDEN 3-4 BİN TL İLE ÇIKIYORUM"

Ben tutumluyumdur, eskiden evden 100 TL -200 TL ile çıkıyordum. Şimdi 3 bin, 4 bin TL ile çıkıyorum. Bizim üç tane iş yerimiz var. Benim aileme şöyle yararım oldu. 17 yaşında popüler oldum. İnsanlar beni görmek için iş yerlerimize akın ediyorlar. Benim sayemde para kazanıyoruz. Ben de o yüzden para harcarken sıkıntı yaşamıyorum. Annem-babam sadece 'biraz daha az para harca' diyor.

Eğer sevdiğim kişinin maddi durumu iyi değilse ben ona destek olurum. Arkasında dururum, iş yapmasını sağlarım. Açık konuşmak gerekirse hayatıma girecek kişinin maddi durumunun iyi olması lazım.''

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
o 3-4 bin liraya memur bir ay, asgari ücretli iki ay çalışıyor. Çapsız çupsuz tipler bu paraları nasıl kazanıyorlar da böyle para harcıyor. devlet araştırsın. yazık ya...
bu kızları bu kadar şursuz kevaşe haline getiren nedir bunların ayleleri nasıl ayle devlet çocuğa ebveyinlik yapamıyanın çocuk yapmasını ve bakmasını engelemeli
bişey diyesim geliyor küfre gecer diye susuyom kurban oldugum Allah ne cins cins kulların var
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